雲林禽流感新增3例 全台累計達35例

農委會動植物防疫檢疫局今天表示，確診雲林縣2土番鴨場及1火雞場禽流感案例。今年全台累計確診及撲殺禽流感禽場案例已達35例。

防檢局今天表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉2土番鴨場（皆為周邊監測）及1火雞場（主動通報）家禽，皆確診為H5N2亞型高病原性禽流感。

雲林縣動植物防疫所依標準作業程序執行該等禽場計鴨隻6520隻、火雞計1121隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今全台確診及撲殺禽流感禽場案例35例。

防檢局說明，由於最近持續受西南風影響，中部地區以南發生「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨等）機率高，家禽易因天候劇變造成緊迫而增加罹病的機會，家禽飼養業者應落實禽場良好的日常操作管理，包含適當放養密度、適度添加營養物質、適時調整通風排水設備及加強生物安全管控措施，以避免家禽重要疾病的發生。

防檢局呼籲，業者如發現場內家禽有異常死亡、攝食量、飲水量或產蛋量下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助檢診，並依照防疫人員指導為必要處置措施，以避免病原擴散。

防檢局強調，地方動物防疫機關近日於家禽密集飼養區周邊進行環境消毒工作，請養禽業者同步於場內清潔消毒作業，以共同清除生產環境中潛存的病原。