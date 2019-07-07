美麗信花園酒店雨林餐廳 海派澎湖絕鮮饗宴

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳即將推出【海派澎湖絕鮮饗宴】，主廚嚴選澎湖當地海鮮食材，搭配本土夏季蔬果，透過精巧手藝與創意，幻化出一道道海陸佳餚，打造澎湖絕鮮饗宴。讓您彷彿穿梭在澎湖大街小巷，感受其獨有的特鮮美味與風情！

7月10日(三)起，雨林餐廳全新【海派澎湖絕鮮饗宴】平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日全天每人NT$980+10%，現場更有啤酒無限量供應，讓您一口海鮮一口啤酒最對味；此外，至8月31日(六)止，用餐只要持﹝國民旅遊卡﹞或﹝學生證﹞可享79折餐飲優惠，聰明消費最低只要NT$616起即享美味海鮮吃到飽，嘉賓千萬不要錯過。

澎湖海鮮季期間，將”視產地提供之產量於雨林餐廳現場彈性推出”加價NT$150即享澎湖空運來台「現剖馬糞海膽」一顆，或加價NT$99享「醬燒鮑魚佐檸檬泡泡霜」一份；除此之外，週五晚間起至周日晚間更有「現開澎湖生蠔無限享用」活動，肥美生蠔，鮮甜滋味呈現眼前，美麗信誠摯邀請嘉賓共享五星澎湃饗宴，用最鮮美的佳餚品味人生的無限美好。

美麗信雨林餐廳海派澎湖絕鮮饗宴華麗登場，以超豐盛當地食材擄獲貴賓們的胃！以澎湖當地多元食材料理而成，【西嶼高麗菜酸炒牛肉】，高麗菜酸為澎湖當地的特色之一，採用日曬醃製熟成口感，偏酸的手工高麗菜酸，搭配美國牛肉進行翻炒，口感微辣，非常適合夏天的開胃口感，非常美味；【石鮔干燉豬腳】，將獨具有澎湖地方特色，俗稱石鮔的小章魚干加上豬腳，長時間滷製4~5小時，使豬腳軟嫩飄香，煮透的石鮔干送入口中仍富有Q彈口感，成為一道富有濃郁海鮮鮮甜味道的海陸結合創意料理；【風茹草鮮菇雞湯】，將具有健胃、消暑、利尿的澎湖當地特產風茹草結合特選雞肉，以清燉的經典手法長時間熬製至肉質軟嫩，整體口味有風茹草的清香淡雅、清爽又養生，非常適合炎炎夏日來品嘗；【塔香澎湖石蚵烤披薩】，以蚵仔煎創意為發想，採用澎湖當地特產石蚵作為主角，韭菜花及鮮蚵的搭配，再加上酸菜及搭配主廚自製酸辣醬調味製作成披薩，餅皮Q彈酥脆，非常美味，成為酷夏美食！【丹麥坦德爾脆皮豬】主廚嚴選的丹麥豬，烤到流油的幾分肥肉，附在酥滑的瘦肉上，細嫩且多汁，豬肉油花豐腴，入口細嫩滑順，絕對滿足您挑剔的味蕾 ;【香芒海香菇螺旋麵】將澎湖俗稱海香菇的花枝皮進行發泡處理，海香菇的爽脆口感搭上各式鮮活海鮮，以新鮮芒果調成的特色醬汁，整道料理不僅馥郁清爽同時能嚐到淡淡香茅香氣並帶有芒果清香，彼此交融出爽脆不膩的新滋味讓人一口接著一口愛不釋口! 平日餐期除了各式鮮美佳餚外，還包括爐烤美國頂級牛排、石鮔干燉豬腳、仙人掌燉羊膝、綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等，壽司手卷區提供炙燒鮭魚握壽司、澎湖鮮魷鐵砲捲等綜合壽司盤，還有鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等，現煮區提供澎湖小管麵線、澎湖海鮮漁港麵，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等。假日餐期更提供爐烤頂級美國極肋眼、丹麥坦德爾脆皮豬、天使紅蝦、生食花枝握壽司等無限享用。

美麗信雨林餐廳此次推出的「海派澎湖極鮮饗宴」活動，除大手筆使用新鮮海鮮料理，現場並提供啤酒無限量供應，就是為了滿足嘉賓們可以一邊吃上澎派海陸大餐，一邊配上清涼消暑啤酒，絕對大口滿足，海鮮的銷魂滋味及透清涼啤酒喝到飽等你來品嚐；雨林餐廳訂位專線：(02)7702-5888。