長榮勞資約定3年內不罷工　飛安獎金109年元旦起發放

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）長榮航空空服員罷工17天終於落幕，勞資雙方昨(6)日晚間簽定團體協約，協約當中約定包含飛安服勤獎金、人評會程序等事項，都將自明年(2020年)1月1日起生效。

桃園市空服員職業工會6月20日下午4時起發動長榮空服員罷工行動，勞資雙方7月6日晚間終於達成共識，簽下團體協約，工會也宣布9日晚間12時結束罷工。

根據中央社報導，詳細條約內容包含以下6大項目:

◆在飛安服勤獎金方面，長榮公司同意除「長榮機隊國內航班、立榮機隊國際/國內航班」外，自109年1月1日起，對於依公司排定班表值勤的客艙組員，核予來回一趟次飛安服勤獎金，來回航程中有一趟非值勤航段，則該來回航班的飛安服勤獎金折半發給，短班（含過夜班）一趟來回新台幣300元、越洋航線一趟來回500元。

◆人評會程序事項自109年1月1日正式生效，人評會具發言權及表決權的人評委員，增加1席空服教官代表，由全體客艙組員共同選任5名教官輪流擔任。

◆在和平協議中，長榮航空與空服員工會約定國內航線不得罷工；團體協約簽定起3年內（7月6日起至111年7月5日止）不得發動任何爭議行為，但經中央主管機關裁決認定違反工會法第35條、團體協約法第6條第1項規定者，不在此限。

◆勞資雙方也同意自團協簽定日開始執行航班優化方案，包含BR198、BR184桃園-東京航線，10月到3月（共計6個月）改為過夜班；BR108高雄-東京航線，10月到3月（共計6個月）改為過夜班。

◆簽約後即刻生效的還有，長榮航空公司同意給予長榮分會理監事每年共25天會務假。

◆在勞資交流互動部分，最後約定自10月1日起，長榮分會理監事或會員代表每月定期與長榮航空公司舉行勞資協商會議，每季固定與董事長或總經理會面晤談，並且每半年溝通服務流程、班表規劃與工會宣傳方式。

另根據《自由》報導，今(7)日起一連3天的中午12點至晚上10點，桃園市空服員職業工會在南崁罷工棚發還三寶（員工證、台胞證及護照），12點不到，現場已經湧現排隊人潮，約有上百名空服員等待領取三寶。

由於今天上午7點，還有最後一班罷工棚A組輪班，現場多數人都是輪班後接著領取三寶。報導引述桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明表示，今中午12點過後，罷工棚將不再輪班，現場只留有協助發還三寶的幹部及會員，晚上10點後，將全員撤出，至於罷工棚將在9日晚上10點後，一併由廠商進行拆除。