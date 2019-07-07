《食物日》一日親子農作體驗　7月起作伙來宜蘭

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一片綠意的田間景，在不同時節，有著不一樣的作物記憶。由宜蘭縣政府農業處輔導與「青出宜蘭農業運銷合作社」將在7月起連續五個月的第2個週六下午，共同規劃五場次不同主題的《食物日》親子體驗活動，融合了飲食文化、食品安全、低碳輕食、總鋪師料理與食農知識等在地特色的農作體驗！

「青出宜蘭」農業運銷合作社成立一年，是由18位來自不同領域的農業伙伴們共同組成，除了耕種黃金梨、芋頭、洋香瓜和黑木耳等作物，也提供農產品銷售、農村體驗、食農教育等服務。他們是一群「WORTHY Farmers」，提供消費者值得信賴且安心的農產品。

1012(六)御品蓮休閒農莊&青出宜蘭農業運銷合作社，將由青農陳春男教導親子認識蓮花與荷。（圖/青出宜蘭農業運銷合作社）

《食物日》首先登場的是7/13(週六)【農村版綜藝玩很大】，在宜蘭落羽松秘境安農溪畔，由「棗健康有機農場」青農林意評帶民眾割稻，認識農機具與在地蔬果，玩闖關遊戲； 8月「采紅番茄」青農林思妤推出馭夫馭子料理課程，教大家挑菜、做菜、擺盤做網美便當，抓住家人的胃。

9月至11月秋收季節，是宜蘭在地農作物盛產季節，9月和「星源茶園」青農劉景源一起採茶製茶，學做綠茶冰淇淋，搭配農村舞蹈同樂；10月「御品蓮休閒農莊」青農陳春男，教導親子認識蓮花與荷花，並提供當令食材做料理PK賽；11月邀請宜蘭總舖師渡小月陳兆麟師傅教大家做宜蘭手路菜。

「青出宜蘭」表示，規劃這些的活動主要希望能帶著消費者親身走訪農場，認識「WORTHY Farmers」的農場品和體驗食農教育，今年暑假歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一同體驗、認識台灣宜蘭在地特色農產品。

9/14(六) 星源茶園&青出宜蘭農業運銷合作社，將帶遊客採茶體驗跳農村舞蹈，與製作綠茶冰淇淋。（圖/青出宜蘭農業運銷合作社）