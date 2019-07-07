In Between之間即日起推出「盛夏｜香氣食旅」限定新菜

經典電影《香料共和國》裡說到「生命不能沒有香料，就像不能沒有太陽；生活和食物一樣，都要加油添醋才完美」，這個夏天，就在味蕾與綠茵之間，用感官開啟美好味覺旅行！

位於eslite hotel誠品行旅二樓的In Between之間餐廳猶如都市中的秘境，以全幅落地窗迎進松山文創園區的廣袤綠地，為步調繁忙的旅人提供一處離塵不離城的夢想用餐境地。

迎接夏日來臨，In Between之間餐廳於即日起推出「盛夏｜香氣食旅」限定新菜，由新任主廚Darren Lin規劃一系列精彩菜單，其自小即隻身遠赴飲食文化匯萃的美食城市-新加坡求學，回國後經歷多家知名餐廳及五星級酒店洗禮，累積日、法、義、台式料理之飲食視野及內涵，並跟隨義大利名廚Igor Macchia習藝多年，奠定紮實的烹飪手藝。

此次Darren主廚於夏日展開之際，將以歐洲料理技藝為內蘊，並靈活運用其對中式、泰式、義式等各種香氣的掌握，讓每道菜色通過感官與文化的激盪擁有全新生命，觸動旅人內心的飲食記憶。

此外，In Between之間餐廳為提供更卓越的餐飲體驗，特別於2019年上半年完成空間優化升級，更精準的以「Casual Fine Dining」為概念與國際食潮接軌，保留精緻飲食精髓並揉入時尚輕鬆的美式風格，著重旅人與餐廳人員之間的溫暖交流，傍著綠意盎然的獨家視野，傳遞隨性自在的用餐氛圍，展現獨有的生活品味與態度，期待能邀請旅人在一頓飯的時光裡感受溫度，共振驚喜美好的味覺花火。