登革熱疫情爆不完 高雄新增3例 台南1例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）南部登革熱疫情持續蔓延，疾管署公布高雄市新增3例、台南新增1例本土登革熱病例，四人近期均無出國史；高雄其中2例為同住家人，且住家與3日公布之本和里個案相距約20-130公尺，研判感染地為本和里周邊社區可能性較高。

疾管署表示，高雄市個案為三民區本和里2名60多歲(案1、案2)和10多歲 (案3)女性，發病日分別為6月30日、7月5日和7月2日；台南市個案為中西區開山里70多歲女性，發病日為7月5日，四人近期均無出國史。高雄市案1尚在分型中，案2、3均感染登革病毒第四型，台南市個案為感染登革病毒第二型。

其中高雄市案2、3為同住的祖孫，3名個案活動地均多以住家、學校或工作地為主，且住家與3日公布之本和里個案相距約20-130公尺，研判感染地為本和里周邊社區可能性較高。

台南市個案平時多於住家附近，有東菜市場活動史，距已發布之中西區及東區確定個案住家約距280-420公尺間，研判感染源可能為中西區開山里。

今(2019)年截至目前國內累計42例本土登革熱病例，為高雄市37例(三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市5例(中西區3例、永康區及東區各1例)。

提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位執行防治工作。