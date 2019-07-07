香港九龍7.7下午「反送中」遊行　高鐵停售今午至晚上車票

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港有網友號召今（7日）下午由尖沙嘴遊行到高鐵西九龍站，表達反對修訂《逃犯條例》(反送中)的立場，遊行預定下午3時半開始。

遊行發起人之一劉穎匡強調，今天的遊行會以發傳單或其他方式，和平、禮貌、友好地向中國遊客宣傳香港人的理念。避免他們因資訊封鎖而對香港反送中運動有錯誤印象。

香港媒體報導，警方派出2000警力應對。預估尖沙嘴一帶道路屆時會非常雍塞，呼籲市民盡量使用公共運輸，避免開車前往該區，同時要隨時留意最新的改道或封路消息。

警方也加強巡邏及設置大型路障，同時呼籲市民，要與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場；若發現有可疑人或物，應在安全情況下向警方舉報。

香港01引述遊行發起人之一劉穎匡強調，今天的遊行將以「和平、理性、優雅」方式進行，向遊客展現港人文明，並「優雅」表達訴求；他強調絕不會做出任何衝擊行為，並駁斥部份外界批評是「無中生有，分化活動」。

劉穎匡強調，遊行目的是希望透過活動向來自中國內地的旅客宣傳香港人的理念，因為中國內地資訊被封鎖，傳媒刻意放大香港衝突畫面，卻不報導事件完整的來龍去脈。

一個專門關注港鐵消息的臉書專頁po文指出，西九龍站內的車站已收起所有不能固定在地上或牆上的擺設和設備，包括流動式欄杆、播放乘客資訊的電視架、違禁品展示櫃等，所有流動式欄杆已被拒馬取代。

這一切措施，似乎都是為了防範可能發生的衝突(如下圖)。

此外車站也收起所有行李手推車，拆除部分面對出口的座椅；據稱車站一旦完全關閉，列車上的乘客將會被原車送返最近開放的高鐵站。

另一方面香港鐵路公司(港鐵)也採取特別措施，繼昨晚（6日）宣布今(7)日只開放西九龍站一個出口和入口，及禁止非乘客進入車站後，今早港鐵更以「確保車站和高鐵列車服務運作暢順」為由，宣布所有售票通道，即時停售今中午起至晚上服務結束時的所有南行及北行高鐵車票，以維持車站秩序。不過這項措施也讓許多香港市民及旅客感到不滿。

港鐵則呼籲乘客可考慮其他方式前往中國內地，或使用其他跨境交通工具。

圖/MTRiders臉書