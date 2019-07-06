西班牙劇團改編小紅帽 台北兒童藝術節跨域開幕

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 2019台北兒童藝術節首檔推出《小紅帽的奇幻旅程》，是西班牙熱帶昆蟲劇團的作品，改編經典童話《小紅帽》，結合影像、繪畫、劇場和音樂，以多媒體劇場的方式呈現。

2019台北兒童藝術節以「你好不一樣！」為題，首檔節目邀來巴塞隆納的熱帶昆蟲劇團（Insectotròpics），他們帶來的《小紅帽的奇幻旅程》，此顛覆常規的版本，盼激發小朋友無窮的想像與好奇心，讓大家能用不一樣的視角賦予事物新的意義與價值。

《小紅帽的奇幻旅程》演出是由三位影像藝術家、兩位畫家、一位音樂家和一位演員所組成，演出方式涵蓋視覺藝術及表演藝術，並將當代多媒體數位科技融入演出。

熱帶昆蟲劇團製作人Maria Thorson表示，「叢林就一定是危險的嗎？大野狼就一定是可怕的壞人嗎？月亮就一定遙不可及？」《小紅帽的奇幻旅程》重新詮釋經典，在這個版本中，小紅帽非常喜歡月亮，她的夢想就是到月亮上。在找尋上月亮的途中，遇到幫助她完成夢想與任務的夥伴—大野狼。

Thorson提及，希望故事中的角色，不再依循固有規則，不只是翻轉大野狼的既定形象，還希望透過給予更多的情節和想像，傳達更多的可能，像是友誼的珍貴、追求夢想的努力及好奇心的價值等，並希望小朋友都能相信生活中的處處魔力。

《小紅帽的奇幻旅程》已於今日落幕，更多兒藝節演出訊息請前往台北兒童藝術節官網查詢。