夏夏叫！台北動物園延長至夜間　師大生態劇場首演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市立動物園因應暑假到來，特別延長開放時間，並邀請台師大跨界展演「水‧彩」做為開幕演出，共分七個章節演讓園區裡的動物、參觀的小孩及家長一起同樂，已於今（6）日登場。

台北市立動物園發出新聞稿指出，已於今晚大門廣場上演出的「生態多媒體劇場-『水‧彩』」是由國立台灣師範大學表演藝術研究所所長夏學理策劃編導、與國際知名生態藝術大師楊恩生教授以生命彩筆，透過畫作、音樂、彩繪、舞蹈、詩作、劇場聲效、原生態影像等元素，為大家帶來呼應生態之美的，由晚間6點30分開始至8點30分結束，共演出7個子題的劇碼。

台北市立動物園解釋，生態多媒體劇場-「水‧彩」共分為7個篇章：「授記」、「涓滴」、「靈動」、「奔騰」、「逆變」、「孤絕」及「回光」，呈現置身於原始森林、廣闊平原、極地冰山等生態環境；同時，從鋼琴演奏家、舞者、打擊樂者的身上，也都能看到動物的形像、特質與姿態，提供正確的生態知識，與一個靜下心來感受自然風光和美學藝術的空間。

此外，台北市立動物園強調，睽違一年的「動物夏夏叫」活動，今年以「瀕危動物奧運會」為主題，結合肢體律動及動物知識，推出系列好玩有趣的闖關活動。

台北市立動物園說明，活動期間園區部分場館將延長開放至晚間9點，精采節目將於下午5點開始，大門廣場主舞台有精采的動物知識有獎問答、勁歌熱舞、動物繪本說故事、生態電影欣賞等節目，及琳琅滿目好玩又好逛的野保市集。

台北市立動物園每年只有在7月及8月的週六，夜間延長開放至9點，期間舉辦系列親子活動。更多詳情請前往官網及臉書查詢。



「水・彩」演出（圖/台北市立動物園）