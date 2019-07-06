曙光熱氣球接棒星空音樂會　三仙台沙灘通宵達旦人潮擠爆

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「擠不進沙灘的朋友，只能說抱歉」，東海岸三仙台昨(5)日晚舉辦星空音樂會，今(6) 日清晨曙光熱氣球光雕音樂會接棒，兩場音樂會從昨晚和今早接力舉辦，人潮也擠爆沙灘。

中央社報導，昨傍晚，小吃攤販開始進駐台東東海岸三仙台遊樂區，傍晚5時過後，人潮開始湧入，台東縣政府舉辦的「星空音樂會」暑假第一場正式開演。

原住民金曲歌手「桑布伊」開場，一連唱了阿美族「軍艦之歌」、個人創作曲「路」等歌唱，充滿靈魂的歌聲瞬間感動全場，也帶動氣氛。

接著登場的表演者則是曾任中廣電台9年、有高收聽率的DJ歌手「汪佩蓉」，現場演唱膾炙人口的歌曲「只要你快樂」以及新歌曲。最後則是由A-lin的姊姊黃莉作為壓軸，並且邀請她的爸媽及親友上台一起唱跳，整場音樂會高潮迭起。

台東縣長饒慶鈴和2000多名遊客席地坐在三仙台礫石灘，場面相當壯觀。在夏季明亮燦爛的星空下，伴隨太平洋陣陣海浪，八拱橋陸連島美景相連，遊客說：「一切太美了。」

夜晚休息片刻後，今天凌晨2時，從台東各地的遊客又開始湧入三仙台，迎曙光熱氣球光雕音樂會接續上場，人潮同樣擠爆沙灘。主辦單位台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿感動地說，「人潮滿滿滿，滿到擠不進沙灘的朋友，只能說抱歉了」。

從昨晚的星空音樂會到今天清晨的熱氣球光雕音樂會，加上今天一整天由觀光局東管處舉辦的花東部落傳統樂舞團競賽，使得台東東海岸湧入今年暑假第一波遊客，飯店、民宿都是一房難求。

東海岸三仙台5日晚間舉辦星空音樂會，整場音樂會熱

力沸騰，充滿靈魂的歌聲感動全場。中央社

東海岸三仙台6日清晨舉辦熱氣球光雕音樂會，迎接美麗曙光。中央社