新疆抗暴十周年　伊斯坦堡維族發起反中遊行

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（5）日是維吾爾族對抗中國暴政第10周年，近一千人居住於土耳其的維族人，集結駐伊斯坦堡中國大使館前，抗議中國對維族的迫害。

2009年7月5日，新疆行政首府烏魯木齊的維吾爾族對中國政府的壓迫忍無可忍，上街示威抗議，卻遭中國警方鎮壓，演變成約200多人（中國官方數據）死亡的事件。

當時，逃離中國的維族人中，有將近數萬人現在定居於土耳其的伊斯坦堡。新疆抗暴十周年的昨日，有將近千人的維族人，揮著藍底的東突厥斯坦（新疆獨立建國）的旗幟，集結中國使館前示威抗議。

「中國，給我滾出維吾爾族的土地！」參加抗議的族人怒吼，表達出一整個民族被中國無情地壓迫的痛苦。

土耳其外交部二月曾抨擊中國政府「對維吾爾人有系統的同化政策」是「人道上重大恥辱」。

然而，土耳其現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）卻在週二（2日）訪問北京時，稱許多人「沒有顧慮土耳其與另一個國家（中國）的外交關係」，在維族議題上「感情用事」，並宣稱「土耳其堅持奉行一個中國政策，各少數民族在中國新疆的經濟發展下幸福地生活是個事實。」



土而其總統艾爾段（左）及中國國家主席習近平（右）（來源 美聯社）

土中2018年雙邊貿易額達236.3億美元（7370億新台幣），中國為土耳其第3大貿易對象國，艾爾段盼中國擴大對土耳其的投資，揚言使兩邊貿易額倍增至500億美元，更重申中國的一帶一路計畫中的鐵路投資對土國非常重要。

然而，中國擴大「再教育營」的規模，繼續以慘無人道的方式迫害著上百萬名居住於新疆的維族及哈薩克族人，所帶來的傷害不是經濟數字可以匹敵。根據BBC的報導，中國不只禁止少數民族的傳統信仰伊斯蘭教及使用自己的族語，連兒童也不放過，強迫維吾爾家庭分崩離析。



BBC對於中國迫害穆斯林兒童的報導（來源 截自BBC官網）

美國國會議員麥高文（Jim McGovern）與盧比歐（Marco Rubio）昨日亦發表聯合聲明，譴責中國的暴政，指出中國對維族、哈薩克族等的壓迫涉及反人類罪，呼籲美國政府盡早採取行動，制止中國的暴虐行為。

早前，大阪G20時，也有人舉起東突旗幟，抗議中國壓迫維族人。