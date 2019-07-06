中國丐幫進軍墨爾本遭掃蕩 大媽哭窮卻身懷巨款

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）澳洲維多利亞州的墨爾本市中心，近2個月來出現一群中國大媽乞討，引發當地人關注。

澳洲警方昨（05）日對市中心的中國大媽乞討幫進行突襲掃蕩，並在身上起出大筆現金。共有7人被控假行乞，並涉嫌佔有犯罪所得等。警方高度懷疑這是一起預謀且有組織的犯罪集團。

綜合澳洲媒體報導指出，維多利亞警方7月5日在市議會人員與救世軍工作人員陪同下，突襲墨爾本市中心十字路口的中國大媽，並在其中1名大媽身上起出大筆現金，這些「假乞丐」中，許多人身上攜帶有中國護照與觀光簽證。

這些中國大媽在墨爾本街頭，用谷歌翻譯來的英文，在紙板上寫著「自己來旅遊，丈夫得了白血病臥病在床，身邊有年幼的孫子要上學，需要好心人捐錢救命」，或是「來墨爾本玩，不小心弄丟錢包回不了家，上街乞討，要湊錢回家」等，雙膝跪地，聳拉著臉，一臉可憐地向路人不停地磕頭討錢，出沒地點包括維多利亞州立圖書館、Queens St, Elizabeth St等人墨爾本潮眾多路口。

許多善心路人停下來給錢後，大媽們馬上將錢塞進口袋，留下空空的小碗繼續裝可憐乞討。

根據警方表示，他們一天可以討到300至400澳幣，折合台幣約6500至8700元。這些假乞丐每隔一段時間就會將乞討來的錢匯回中國。

有網友表示，曾經目擊這些大媽有組織地集合，再分散地點乞討。到了晚上某個時間就會聚集在州立圖書館前搭電車離開。

警方最終認定這是一起預謀且有組織的犯罪集團，共有7人被控假行乞的罪行和涉嫌佔有犯罪所得等。

（截圖自News.com.au 臉書專頁）