阿拉斯加也氣候異常　測得史上最高溫31.6度

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）市，於美國獨立紀念日的週四（4日），測得有觀測記錄以來最高溫的攝氏31.6度（華氏89度）。

週四17時左右，在安克拉治國際機場（Anchorage International Airport）測得記錄最高溫攝氏31.6度，突破1969 年 6 月14日的攝氏29.4度（華氏85度）。

根據美國國立測候所，雖然預計週五（5日）起阿拉斯加的氣溫會開始下降，卻仍然會比往年的同個時間炎熱。

上個月，安克拉治的月平均氣溫為攝氏15.8度（華氏60.5度），比往年同一個月份的月平均高出5.3度，是觀測史上最熱的六月。而過去連續16個月的氣溫，都比往年同一個月份的月平均還熱。

除炎熱外，阿拉斯加今年也比往年都還要乾燥，上個月的降雨量是往年六月平均值的6%而已。各地因而穿出森林大火，州消防局為預防肇生火災，甚至取消今年的國慶煙火。

阿拉斯加氣候評估與政策中心（Alaska Center for Climate Assessment and Policy）指出，阿拉斯加正以全球平均水準2倍的速度暖化，氣候異常不只帶來乾旱及酷暑，還產生森林大火及海水暖化，導致空氣品質下降以及生態浩劫，進而危害居民健康及漁業經濟。

中心並指出，過去要到五月，覆蓋阿拉斯加的冰層才會完全融化，但今年三月就已經看不到冰層了。而6月5日發生得大夥，到現在也還沒完全熄滅，煙霧繼續影響著人口密集的安克拉治。