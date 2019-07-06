竊美晶片技術給中國 台裔教授恐面臨219年刑期

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）台裔兼任教授石怡池（Yi-Chi Shih，譯音）企圖替中國竊取應用在軍方的美國晶片技術，遭控18項聯邦罪名確定，恐面臨高達219年刑期。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，64歲的石怡池被控涉及密謀從一家美國公司違法取得晶片，並將它們出口至中國。這些晶片可能會被用在飛彈、戰機等廣泛的軍事系統。

美國司法部2日宣布，石怡池面臨法定刑期最高達219年。去年12月，本案共同被告、加州巴沙迪納（Pasadena）居民梅傑安（Kiet Anh Mai，譯音）已對參與這項陰謀的走私罪名認罪，預計今年9月19日宣判，屆時可能面臨法定刑期最高達10年。

石怡池佯裝顧客，向一家未具名的美企購買單晶微波積體電路（MMIC）晶片。

司法部在新聞稿說，這些晶片接著被運給名為成都嘉石科技的中企，石怡池曾在該公司擔任總裁。成都嘉石科技當時正在發展自己的MMIC晶片工廠。

MMIC晶片可應用於飛彈、雷達、電子戰等廣泛的商務與軍事用途，被視為敏感技術，未獲美國商務部批准授權不得出口，而石怡池沒有這項授權。

這家受害公司是美國空軍、海軍與國防先進研究計畫局（DARPA）等機構的供應商。

新聞稿也解釋，經過6週審訊後，法院認定石怡池犯下密謀違反國際緊急經濟權力法（IEEPA）、郵電詐欺、電匯詐欺、虛報納稅額、對政府機構作虛假陳述與策劃犯下網路偷竊，目前未確定宣判日期。