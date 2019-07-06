【更新】長榮罷工可望落幕？ 許銘春親自主持勞資三度協商

更新時間: 2019-07-06 16:08

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 在勞動部居間協調下，長榮勞資雙方今(6)日進行第三次正式協商，由勞動部長許銘春親自主持。

《聯合》引述長榮表示，如果今天罷工落幕，航班將於7月底前陸續恢復，至於全面恢復預計要8月初。

《中時》報導，勞動部官員稍早已到達現場，會議室上寫著由勞動部長許銘春主持，工會由理事長趙剛、理事廖以勤參加，長榮公司代表則為董事長林寶水、總經理孫嘉明列席，而桃園市長鄭文燦的名牌也列在其中，不過市府已經表示，鄭文燦並不會出席。

報導指出，司儀在現場也預先排練簽約儀式，跡象顯示協商可望傳出好消息。

據統計，長榮空服員從6月20日下午4時開始罷工迄今，長榮已取消1440架次，影響28萬人次。若今天勞資第3度正式協商順利，7月航班可望逐步恢復，8月全面恢復。

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長榮罷工第17天 勞資下午三度正式協商

2019-07-06 14:24

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 今(6)日為長榮航空空服員罷工第17天，罷工落幕再度燃起一線希望。空服員工會幹部指出，經3天非正式協商後，協商幹部們下午2點將再度前往桃園市政府，與長榮航空資方代表進行正式協商。

綜合《自由》與中央社報導，今天的協商不對外公開。長榮勞資雙方本週在勞動部積極協調下數次私下會面，先討論、磋商團體協約架構和法律文字，雙方對團協文字架構已討論到一定程度，下午正式上談判桌。

《自由》報導，下午勞資協商過程，勞動部、交通部、桃園市政府勞動局等單位都將派員出席。工會幹部說，除了協商代表前往桃園市政府外，罷工空服員將會繼續留在南崁的罷工棚內，靜待協商結果，並給予協商代表們最大的支持。

預料今天勞資協商內容，仍將針對「不秋後算帳、簽訂和平協議」，以及他五項包括飛安服勤獎金、工會理監事共11名（依實際人數為主），每年25天會務假等，進行攻防。

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