故宮推出「夏日親子藝術月」多元活動　日、荷博物館典藏展出

（台灣英文新聞/劉怡均 嘉義採訪報導）故宮南院推出「夏日親子藝術月—博物館大航家」，邀請大家展開一連串的冒險行動，系列活動包含夏令營、實境解謎、水舞秀、大型兒童劇場、繪本營等，共長達兩個月的親子活動皆免費開放參加，自即日起至9月1日止。

位於嘉義的國立故宮博物館南部院區推出「2019夏日親子藝術月」，在館內不只可參觀靜態主題展覽，也有戶外或室戶內的親子活動，館方更於館內大廳打造巨型航海船，造型十分吸睛，而其背後的故事更可追溯到大航海時代，鼓勵親子一同展開一連串的冒險活動。

國立故宮博物院副院長黃永泰表示，大廳內展示的荷蘭東印度公司的帆船載滿寶物，親子月更設計實境解謎遊戲，透過挖寶認識大航海時代的貿易，夏令營隊可以夜宿博物館，辨識香料、樂器，甚至首度開放在湖面上揚起船帆。

黃永泰說明，故宮南院甫於5月18日的「518國際博物館日」舉辦馬拉松，當日吸引1萬7千多人參加，之後的假日更陸續吸引到8千到1萬左右的人潮參與，這次親子月活動盼能達80萬人參與。

黃永泰解釋，親子月推出的有趣的戶外活動，像是帆船在湖中揚帆啟航、「舞鈴劇場」及「九歌兒童劇團」大型戶外表演、水舞秀及3D水幕魔鏡秀，都提供許多不同場次的選擇。

黃永泰強調，除了故宮南院的系列活動，台北故宮也推出「故宮動物園」，攜手台北木柵動物園、高雄壽山動物園、新竹動物園和海科館，展出奇珍異獸、水中動物等標本，手稿，繪畫，不只讓大人，也讓兒童從小接觸藝術推廣教育。

其中，靜態主題展覽「交融之美」為國際大展，展出日本神戶市立博物館、荷蘭德夫特王子博物館、及荷蘭國家博物館的典藏精品，帶大家了解16世紀至19世紀歐亞藝術交流，可見雕塑、繪畫、瓷器等，內容豐富多元。

此外，「泥土的座標」為院藏陶瓷展，展出館藏的官窯瓷器，以及過去隨著貿易使節往來的東南亞陶瓷品，可一睹越南、泰國、柬埔寨等國的精選代表文物。

故宮南院推出的「2019夏日親子藝術月」活動，將自即日起至9月1日止，更多資訊請前往官方網站及臉書粉絲專頁查詢。



「交融之美」展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla）