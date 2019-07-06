日韓關係再起衝突　韓解散日設立的慰安婦基金會

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）韓國於週三（3日）片面解散日本依2015年協議所設立的「和解與治癒財團」慰安婦賠償基金會，日本於昨（5）日通過外交渠道嚴正抗議，要求韓國政府應履行當年的協議。

韓國政府於上個月17日開始註銷該基金會的登記，於本週三完成所有手續，成功地正式解散該會。根據《朝日新聞》報導，日本政府表示，韓國方面一直到解散程序完成後，才第一次知會日本政府要處理基金餘款，内閣官房副長官西村康稔稱「日本方完全無法接受」，更拒絕韓國處理餘款的邀約。

兩國在2015年就慰安婦問題，達成「最終且不可逆轉」的協議。日本政府依照該協議，於翌年年初撥款10億日圓（當年折算約2.8億新台幣），成立「和解與治癒財團」，向在世受害者賠償每人1千萬日圓（約290萬新台幣），或離世受害者的遺屬賠償每人200萬日圓（約57萬新台幣）。

韓國民間卻對極為反彈，認為兩國政府未與受害者磋商便自行達成協議，怒斥「屈辱外交」，部分受害者也堅持拒領賠償以表抗議。韓國總統文在寅於去年11月時也說，該基金「從根本上解決不了『慰安婦』受害者的問題」，但西村稱文在寅曾向日方明言「不會解散」該會。



抗議日本出口管制及要求日本即刻「謝罪賠償」的韓國民眾（來源 美聯社）

目前韓國在世的慰安婦受害者有47人，離世受害者的相關遺屬共199人。其中2名受害者及13名遺屬拒絕領取賠償款項，該基金則仍剩餘5億日圓（約1.4億新台幣）。

日韓近年因為韓國雷達鎖定日本軍機、韓國法院的徵用工賠償判決、乃至本週開始的對韓國的半導體原料出口管制、韓國民間罷買、罷賣日貨等衝突，兩國關係迎來戰後最低點。目前，韓國憲法法庭仍正審理由姜姓慰安婦受害者於2016年發起的日韓協議違憲訴訟，一旦審判結果出來，兩國勢必將再起衝突。