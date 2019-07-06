國民黨「史上第一次」　總統初選民調作業採網路直播

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 由於遭前立法院長王金平質疑民調取樣公正性，國民黨今(6)日上午10點開始的抽樣作業過程，透過官方臉書網路直播，預定15日上午8點統一在國民黨中央黨部12樓進行5家民調公司資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，也將全程直播，以昭公信。

《自由》引述國民黨黨內人士指出，這次總統初選民調作業模式完全是「史上第一次」，不但最後階段加權檢定會在民調執行小組、選監小組以及5位參選人陣營共同見證無誤，以往民調公司電訪後自行執行電腦統計原始民調資料的流程，也要在15日上午移到中央黨部統一執行，估計整個時間要耗費3個小時，預定11點宣布最終結果。

國民黨中央已於6月24日在律師見證下彌封存取自「107年中華電信住宅電話資料庫」的民調電話資料庫（母體），總筆數為6百44萬6,977筆，今(6)日上午抽樣會議則統一抽樣出總計40萬筆，並分為5套、每套8萬筆的電話樣本，以做為8日至14日期間5家民調公司執行電訪的依據。

8日至14日民調執行期間，5家民調公司每天從18:30開始執行電訪，當日民調原始資料磁碟要複製成3份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存。

每家民調公司7天要完成至少3000份有效樣本，14日完成原始資料檔合併彌封，15日統一在國民黨中央黨部進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，隨即召開記者會公佈民調結果。