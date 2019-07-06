直接踩到中國臉上 「台外交部長」吳釗燮獲邀丹麥發表演說

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）外交部長吳釗燮日前獲邀前丹麥總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）赴哥本哈根舉辦的民主峰會，以「中華民國（台灣）外交部長」的頭銜發表演說。中國駐丹麥大使馮鐵今年5月才到任，拉斯穆森此舉無異是挑戰中國底線。

《中央社》報導，吳釗燮應前丹麥總理拉斯穆森邀請，6月27日出席在哥本哈根舉行的2019民主峰會（2019 Copenhagen Democracy Summit），並以「中華民國（台灣）外交部長」頭銜發表演說。吳釗燮之後在推特上表示相當榮幸受邀在民主峰會上致詞，台灣將致力以推動民主為目標。

拉斯穆森在推特上貼出與吳釗燮的合照，並表示很榮幸邀請到「台灣的外交部長」參加民主峰會。

《上報》報導，現任中國駐丹麥大使馮鐵今年5月才到任，他曾任中國外交部港澳台司長，專職處理台灣議題。本次吳釗燮以官方身份獲邀參與國際組織活動，並進行演講，被外界認為是公開打臉中國外交部。

報導中指出，本次的主辦方「民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）」在與我方接洽時毫不顧忌中方壓力，不僅在會議文件上稱呼吳釗燮為「中國民國（台灣）外交部長」，在官方推特上也加上我國國旗，標註「the Foreign Minister of #Taiwan」。

民主聯盟基金會由前丹麥首相拉斯穆森於2017年創立，關注並推動民主體制與市場經濟，固定每年在哥本哈根舉辦民主高峰會。