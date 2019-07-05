台調降清酒等關稅 日方仍盼解除食品進口限制

立法院院會三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，包括清酒。日本駐台代表今天對此表示感謝並重申，期盼台灣早日解除對日本食品進口的管制措施。

立法院院會3日三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，盼有助參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判。其中調降關稅的產品項目涉及日本山藥、溫州蜜柑、清酒受關注，現行關稅稅率分別為16%、30%、40%，院會三讀通過將稅率調降為12%、15%、20%。

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫今天透過臉書及日台交流協會官網發表聲明表示，立法院三讀通過15項農漁產品的調降關稅，對相關人員的努力表達感謝。這次調降關稅是台灣自發性的行為，透過調降關稅，期盼日台間的經濟、貿易關係更加蓬勃發展。

同時，他說，身為日本駐台代表，也希望台灣朋友傾聽他的願望，那就是期盼台灣早日解除對日本食品進口的管制措施。「當然我們發誓一定會持續努力、致力於讓台灣朋友理解日本食品的安全性」。

沼田幹夫指出，當今橫跨日台間的問題中，被視為對彼此最為重要的問題就是對於福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣食品進口台灣的管制措施。當此問題解決之際，相信日台整體關係將露出明亮光芒，他並呼籲台灣朋友支持問題的解決。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。去年反核食公投過關，維持福島等5縣食品禁令。