兒童版再教育營 新疆下一代遭「文化大滅絕」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）新疆再教育營爭議猶未平息，現今又有報導指，中國正強行將穆斯林孩童帶離家庭，把他們送進「兒童版」的再教育營。

BBC從多份公開文件與親友訪談蒐羅證據，指控北京政府不只對邊疆地區的穆斯林成年人下手，連孩童都無法倖免。在某城鎮中，至少有400名兒童的雙親遭到關押或送入了再教育營，當局便理所當然地開始評估，將這些孩子「集中照顧」的必要性。

德國學者Adrian Zenz表示，中國正在新疆進行前所未有的學校興建工程，擴建校園、打造宿舍，同時針對維族家庭，提供全天候的「托兒」服務。光是2017年，新疆幼兒園的新生就增加了50萬，其中維族等少數族裔就占了逾九成。

這些少數族群孩童，無論父母是否遭到關押，都是被鎖定的對象。中國官方將這些寄宿學校的優點說得口沫橫飛，「用學校代替父母，協助維持社會穩定和平」。

Zenz提到，中國政府更試圖消滅少數族群的母語，若學生在校園說了非中文的語言，就會遭受嚴厲懲罰。政府單位對這些「需要幫忙」的家庭提供補助，更訂定方針，要「提供心理諮商、強化其思想教育」。

Zenz憂心忡忡地表示，中國政府正有系統地分化少數族裔的政府與下一代，意在創造一個與其文化根源完全切斷的新世代，從宗教信仰到語言一概抹去，簡直是一種「文化大滅絕」。