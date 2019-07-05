臺灣企銀推展台灣Pay 建國假日花市掃碼享回饋 掃碼秒消費 現金回饋高達20%

隨著智慧型手機應用的普及，促使行動支付使用率增加， 行動支付品牌「台灣Pay」支援多家銀行金融卡支付， 更具備消費扣款、轉帳、繳稅、

繳納帳單及提款等生活中便利性功能。 為了擴增民生消費應用的場域， 知名商圈建國假日花市也加入行動支付應用場域行列， 讓民眾可輕鬆以手

機掃碼秒消費，享有高達20%回饋外， 也可享受便利支付零現金的體驗。

建國假日花市至今近40年發展歷史，兼具休閒與觀光的元素， 彷彿為都市的花園叢林，更為台北知名花藝景點， 每逢假日更吸引眾多人潮來逛

花市，目前逾兩百多攤位導入「台灣Pay」行動支付服務， 為吸引民眾體驗「台灣Pay」支付， 臺灣企銀攜手台北市農會及建國假日花市自治會

於建國假日花市自108年7月6日至108年8月25日， 每週六、日舉辦建國假日花市用台灣Pay~真好「花」行銷活動， 凡以「台灣Pay」使用

QR Code掃碼支付(限金融卡/帳戶)每滿新臺幣(以下同)250 元(含)，即可獲得50元現金回饋(非即時回饋)，滿500元( 含)回饋100元，以此類推，

每卡號/帳號最高回饋200元(50元現金回饋為一份，限量2, 800份)，讓民眾悠閒逛街外，同時享受銅板回饋的小確幸及「 行動生活」的便利性。

「台灣Pay」是集便利、安全、快速於一鍵的行動支付， 儼然成為生活上必備的支付工具，臺灣企銀看準這波生活商圈經濟， 鎖定知名商圈導入

行動支付台灣Pay，陸續導入建國假日玉市、 假日藝文特區等商圈，並持續拓展多元的民生消費場域， 像連鎖咖啡店路易莎、連鎖早餐店Q Burger

及加油站等，未來臺灣企銀將會持續推展民眾有感之民生消費場域， 以擴大行動支付的應用範疇，同時落實政府的普惠金融政策。