108年新北市巷弄藝起來開幕大戲

「108年新北市巷弄藝起來巡演」7月5日在淡水區 金色水岸，由國家品牌團隊「明華園戲劇總團」溫情獻演「逐鹿天下 」。孫翠鳳以劇中角色項羽的霸王裝扮擊鼓， 搭配市長侯友宜鐵漢鳴鑼，啟動首演，現場湧進超過萬名觀眾共賞鐵 漢與霸王，英雄惜英雄的時空穿越畫面。

侯市長表示，文化局每年辦理「新北市巷弄藝起來巡演」活動，從鄉 里巷弄出發， 讓各區各里民眾得以最簡單的方式接觸殿堂級的表演藝術， 在表演團隊協助及民眾支持下， 5年來走遍各區，廣獲市民朋友喜愛與肯定，已成功建立活動品牌、 可觀的藝文參與人次及相當之口碑，也打造了新北市友善的表演藝術 環境，市府團隊會更努力， 與全民一起讓新北市邁向偉大的藝文之都。今年巡演從7月5日至9 月29日，以「傳統曲藝及民歌演唱會」為主軸，辦理12場演出， 精彩的卡司與陣容，定能帶給市民最棒的表演藝術饗宴。

創團迄今九十年的明華園戲劇團，為台灣歷史最悠久的歌仔戲團， 不僅擁有廣大的藝術欣賞群眾基礎， 觀眾層涵蓋各階層人士及各年齡層， 是最足以代表台灣傳統藝術的團隊之一。開幕首演戲碼「逐鹿天下」 ，是獲國家文藝獎肯定的編劇陳勝國作品，以「項羽」為主角， 從全新的角度大膽地描述楚漢相爭的故事。在無敵小生孫翠鳳、 當家小旦鄭雅升及臺灣第一丑陳勝在，帶領明華園藝術家族詮釋下， 現場超過萬名的觀眾看得如醉如痴。

文化局表示，從7月5日開始，「108年新北市巷弄藝起來巡演」 接續安排至土城、樹林、鶯歌、林口、泰山、五股、中和、蘆洲、汐 止、新店及三重等各區，進行9場傳統曲藝及2場民歌演唱會巡演。 傳統曲藝部分，邀請明華園日字戲劇團、明華園天字戲劇團、秀琴歌 劇團、一心戲劇團、臺灣豫劇團及小西園掌中劇團， 呈獻傳統曲藝之美。民歌演唱會由民歌世代唱將殷正洋、邰肇玫、 于台煙、南方二重唱、王瑞瑜、李明德，及新世代校園民歌演唱者徐 偉銘等參與演出，讓民眾重溫往日時光。所有活動均免費， 歡迎民眾踴躍參加。

相關資訊可上活動官網http://www.corner- art.com.tw/

及新北市政府文化局網站http://www.culture. ntpc.gov.tw/查詢。