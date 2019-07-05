北市東南亞文化講座 展現移工多元文化樣貌

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓更多民眾了解移工多元文化，台北市勞動力重建運用處舉辦「東南亞進行式」活動，6月份辦理3場文學講座，邀請多位作家與關注移工議題的社會人士分享，逾百位民眾參與。

首場講座邀請長期接觸移工議題與東南亞文化的作家廖雲章帶領觀眾了解在臺移工的工作樣式，並邀請現場民眾朗讀移工之子之詩，場面令人動容。

來賓丁安妮來台至今18年，她與現場聽眾分享從在台移工變成新住民的心路歷程，她表示，只要自己能做一些有意義的事情，什麼身分並不重要。

第2場講座以《那些你沒注意到的，生活中的東南亞》為主題，由2019年移工影展策展人陳炯志及One-Forty共同創辦人陳凱翔分享他們所看見的東南亞移工。

同為長期關注移工議題的兩人皆認為，認識移工不應抱持幫助對方的心態，應以平等的視角、開放的心胸互動，才能看見生活中真實的東南亞。

最後一場文學講座邀請到關鍵評論網編輯李牧宜，以及在她家中擔任照護移工的賈娜，分享從「移人」到「家人」的互動點滴。

李牧宜認為她對移工所做的從來不是出於憐憫，而是渴望理解與貼近。

在講座中，賈娜以印尼語為聽眾們朗誦《臺北 聽我說》詩集中的作品〈給親愛孩子的話〉，過程中數度鼻酸哽咽，對家鄉孩子的掛念溢於言表。

從他們的故事，民眾得以看見移工長期面臨的來自故鄉與異鄉的艱難、以及他們眼中的臺灣是什麼模樣，更看見移工朋友在工作之外的角色與夢想。