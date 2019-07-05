地院法拍「急如律令」？！ 高雄85大樓君鴻酒店明歇業解散

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 高雄85大樓君鴻酒店驚傳停業，該飯店直到今(5)日下午4點才發表聲明，強調為保障公司員工權益，董事會緊急忍痛作出歇業解散的決定，今天為營業的最後一天。

聲明強調，為保障已預訂餐旅的消費者權益，會安排轉移相關業者服務。

《自由》引述君鴻酒店稱，由於高雄地方法院民事執行處，對君鴻國際酒店主要財產執行法拍程序的動作「急如律令」，「異於尋常」地在3個月內接連完成3拍，馬不停蹄臨時又訂於7月8日要將拍賣款項實行分配。

君鴻強調，該飯店雖提出訴訟救濟，但面臨實行分配日迫在眉睫，恐緩不濟急，為優先保障公司員工權益，君鴻董事會於7月4日的最緊要關頭，緊急忍痛作出歇業解散的決定，希望能優先保障員工權益，協助員工資遣費可以依法獲得優先參與分配，同時希望法院能體恤將近600個員工的生計，將員工資遣費列入優先債權。

君鴻飯店稱，高雄地院執行拍賣程序速度之快，「異於常理如急行軍」，迫使君鴻措手不及。君鴻基於照顧員工的重責，除辦理歇業解散外，並積極協助員工，依法取得應有權益，以配合高雄市勞工局，協助君鴻員工爭取權益。

至於對全體員工照顧不周，及對消費者和往來廠商所造成的不便，君鴻也深表歉意。

《自由》報導指出，君鴻酒店強調，自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都正常繳息，決定歇業解散前，也未積欠工資，一切經營正常，卻遭銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣。

高雄市長韓國瑜上任後，頻頻喊出「發大財」口號，但最近高雄不但驚傳老字號的大八餐飲集團停業，今又傳出85大樓的君鴻酒店也將停業。對此，中央社引述韓國瑜強調，君鴻是經營權轉移，與基本經濟面並沒有絕對關係。

韓國瑜今上午受訪時強調，大八是擴張太快，君鴻則是經營權轉移。韓國瑜說，這段時間君鴻的業績成長得不錯，沒想到經營權轉移的速度這麼快。他強調，經營權轉移是法院判決，市政府不方便評論。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位於高雄地標85大樓的37至85樓，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，日前由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司，以約新台幣54億元標下。傳出必須於7月8日完成點交程序，最快今天歇業。

中央社引述高雄地方法院表示，關於媒體報導稱債務人君鴻酒店接獲高雄地院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業，以便緊急處理員工相關資遣問題。這與事實不合。

高雄地方法院澄清，目前高雄地院僅於6月18日發文，將於8月13日上午赴現場履勘。尚未核定進行點交程序的日期。報導未經查證，易對司法信譽產生不良影響。

高雄市政府勞工局也表示，未接獲有關君鴻酒店提出的歇業與資遣員工等計畫案，也沒有收到資方的大量解雇訊息和勞工申訴勞動條件權益案，但會持續注意和保障勞工權益。