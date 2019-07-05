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反對焚化爐興建　武漢民眾上街抗議也遭警暴力鎮壓

武漢陽邏民眾，上街抗議政府興建大型焚化爐，爆發警民衝突

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/05 16:33
當地民眾攝得現場影像

當地民眾攝得現場影像 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）中國武漢新洲區陽邏街道的居民，因為不滿中國政府即將興建大型垃圾焚化爐，自上個月起連日上街抗議，卻遭到警察暴力驅散，甚至被打到頭破血流。

大規模的民眾抗爭開始於6月28日，至7月2、3日時抗議氣氛更加高漲，爆發多次警民衝突。中國政府當然不斷地封鎖消息，但抗爭畫面依然在網路上流傳，包含海外華人圈的Twitter上，逐漸引起注意。

根據可以取得的影像，陽邏居民的抗爭幾乎是從早到晚、連日不間斷，一條馬路上聚集著成以千計的民眾及全副武裝的警察，爆發衝突時，有人被警察圍著毆打，也有人被拖走，場面混亂。

當地居民表示，政府想在陳家沖一帶興建每日可消化4000噸的大型垃圾焚化爐。然而，此處乃30萬人口的聚集區，並有2座大學院校，一旦建成，焚燒垃圾的廢棄勢必會毒害後代子私孫們的健康。當地居民不解，政府為何要強硬通過在人口密集處興建焚化爐，而不肯選址於人煙稀少的郊區。

網路上流傳陽邏當局發出公開信，指稱焚化爐根本未啟動環評程序，民眾誤傳發電廠動工，實際上只是附近鐵路的拆遷工程。信上更要求居民「合理、合法表達訴求，切不可非法集會起哄鬧事」。

網路上並流傳，陽邏地區今（5）晚將實行宵禁，店家一律禁止營業。惟未有媒體能證實此一消息。


網路上流傳相關片段集合（來源 寶勝傳媒GBSMedia YouTube）
中國
警察暴力
民眾抗議
垃圾焚化爐

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