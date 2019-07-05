簡又新專欄 – 前瞻2019年的環保趨勢

近年來社會責任投資(Social Responsible Investment, SRI)已成為全球機構投資人關注的重要主流趨勢，投資SRI的資產規模約達全球總基金資產規模的25%。2018年初由台灣永續能源研究基金會與國立臺北大學商學院攜手合作發布，經由環境、經濟、社會及揭露各永續發展面向評分篩選績優企業組成屬於我國本土的「台灣永續價值指數」(Taiwan Sustainability Index, TWNSI)，業於2019年1月19日於德國指數公司Solactive平台正式上線，未來將可進一步促進企業與投資理念邁向永續發展。

今年起，亦有不少投資公司如Aberdeen Standard、MSCI前來與台灣永續能源研究基金會接洽，並希望共同推動台灣的企業永續發展投資(ESG Investment)。表示各國投資者逐漸重視欲投資公司本身的公司治理方式，從社會的公益到環境的永續推展，才會決定投資與否。

以台灣知名企業台積電為例，不少民眾認為他是台灣企業，若仔細觀看股東名單，便會發現台灣資本只擁有20%的股份，其他都是由外資投資，而這個現象和南韓的三星類似。而永續投資有著投資回報率高且風險低的優勢，未來投資人將更強調ESG有效整合，包含資產配置、投資組合建立、風險管理及基金報告。

基金會推行企業永續12年來，當初許多企業尚不會撰寫CSR報告書，至今參加台灣企業永續獎(TCSA)的企業逐年增加，可看到台灣在永續發展上的進 步，也使得CSR如今蛻變成為一種標準了。不少企業也開始改變營運模式，因為他們發現，撰寫過去有利於社會、環境及治理的成果，皆有助於提升公司的形象，進而提升營收與自己公司的價值。

當然，我們還要鼓勵國內各企業降低二氧化碳的排放量、開發綠能、改變資產配置，透過這些細節去逐步改變企業形象，進而吸引更多消費者上門。2019年全世界將著重在金融與基金的力量去推展ESG，所以公司對於該議題的重視，將逐年增強，進而跟上國際腳步，呈現企業內外對於企業社會責任的落實，達到共創永續的世界。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出