【影】不懼秋後　佔立會抗爭者梁繼平脫下口罩發表宣言

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）部分香港反送中抗爭者於7月1日晚間佔領立法會，其中25歲的梁繼平於議事廳中，敢於取下口罩發言。今（5）日，梁更透過Telegram接受《南華早報》的訪問，表示從未後悔過以真面目示人，清晰地表達抗爭者們的訴求。
我們如果撤離了，我們就會明天變成 TVB 口中的暴徒。他們會拍下立法會裡的頹垣敗瓦，一片凌亂，指責我們是暴徒…愈多人留下，我們就愈安全。我們一起留下佔領議事廳吧，我們不能再輸了。
當晚，眾多衝入立法會的抗爭人士擔憂警察攻堅之際，梁繼平登高發言，堅持留守，表示當日是香港人唯一的機會，能在立法會的議事廳上將訴求大聲說出來。
梁繼平當晚對抗爭者們的發言（來源 Macus Lau 臉書）
梁繼平畢業於香港大學政治學與法學雙學位，也是港大學生雜誌《學苑》所出版的政論書籍《香港民族論》的編者之一，目前於華盛頓大學攻讀政治學博士。他承認和其他衝入立法會的示威者一樣，面臨被政府檢控的風險。
梁自願拿下口罩，讀出示威者的多項訴求，是因為他不希望在所有行動之後，而未能清晰地表達訴求，更「不希望公眾只記得破壞的行為，視我們為暴徒。」
對於外界針對「暴力」的疑慮，梁向《南華早報》強調，雖然示威者確實有損毀立法會大樓，但整個行動示威者沒有傷害任何人或警員，而會內所有的塗鴉都不是單純的破壞，而是在表達對輕生的三位烈士的緬懷、是對選舉制度不公的憤怒、對一國兩制的不信任。
梁指出「衝擊立法會絕非為暴力而暴力」，並反問「究竟是三個人不惜犧牲生命想傳達的訊息重要？亦或是區區幾塊玻璃？」並呼籲政府，要看清楚的是市民真正、深層的訴求，特別是年青族群的心聲。
梁更指出，雖然現在社會上對要求林鄭下台的呼聲高漲，但問題真正的根源是選出特首的過程「不民主（undemocratic）」，香港仍無真普選，林鄭下不下台只是次要的問題。「若是有普選，兩百萬人將近三分之一人口的民意，政府不會無視。」
梁最後說道，經過2014雨傘運動、年輕議員被DQ（取消資格）、民主倡議人士被關押，整個世代的年青族群被排除在政治系統外，只能感到絕望。
We do not have the luxury of our parents to settle down in another place. Nor do we have the burden of a 30-year mortgage to worry about. Young people have nothing to lose, their only hope is to stay safe to see the sun rise, and hope to join protest another day. We want democracy, now.
我們沒有父母輩的餘裕去移民，也沒有30年的房貸要還，年輕人早已無可再輸，唯一的願望只是想保住自己的安全，等待曙光升起，我們還能夠再次抗議不公。我們要民主，現在就要！