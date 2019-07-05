【影】不懼秋後　佔立會抗爭者梁繼平脫下口罩發表宣言

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）部分香港反送中抗爭者於7月1日晚間佔領立法會，其中25歲的梁繼平於議事廳中，敢於取下口罩發言。今（5）日，梁更透過Telegram接受《南華早報》的訪問，表示從未後悔過以真面目示人，清晰地表達抗爭者們的訴求。

我們如果撤離了，我們就會明天變成 TVB 口中的暴徒。他們會拍下立法會裡的頹垣敗瓦，一片凌亂，指責我們是暴徒…愈多人留下，我們就愈安全。我們一起留下佔領議事廳吧，我們不能再輸了。

當晚，眾多衝入立法會的抗爭人士擔憂警察攻堅之際，梁繼平登高發言，堅持留守，表示當日是香港人唯一的機會，能在立法會的議事廳上將訴求大聲說出來。



梁繼平當晚對抗爭者們的發言（來源 Macus Lau 臉書）

梁繼平畢業於香港大學政治學與法學雙學位，也是港大學生雜誌《學苑》所出版的政論書籍《香港民族論》的編者之一，目前於華盛頓大學攻讀政治學博士。他承認和其他衝入立法會的示威者一樣，面臨被政府檢控的風險。

梁自願拿下口罩，讀出示威者的多項訴求，是因為他不希望在所有行動之後，而未能清晰地表達訴求，更「不希望公眾只記得破壞的行為，視我們為暴徒。」

對於外界針對「暴力」的疑慮，梁向《南華早報》強調，雖然示威者確實有損毀立法會大樓，但整個行動示威者沒有傷害任何人或警員，而會內所有的塗鴉都不是單純的破壞，而是在表達對輕生的三位烈士的緬懷、是對選舉制度不公的憤怒、對一國兩制的不信任。

梁指出「衝擊立法會絕非為暴力而暴力」，並反問「究竟是三個人不惜犧牲生命想傳達的訊息重要？亦或是區區幾塊玻璃？」並呼籲政府，要看清楚的是市民真正、深層的訴求，特別是年青族群的心聲。

梁更指出，雖然現在社會上對要求林鄭下台的呼聲高漲，但問題真正的根源是選出特首的過程「不民主（undemocratic）」，香港仍無真普選，林鄭下不下台只是次要的問題。「若是有普選，兩百萬人將近三分之一人口的民意，政府不會無視。」

梁最後說道，經過2014雨傘運動、年輕議員被DQ（取消資格）、民主倡議人士被關押，整個世代的年青族群被排除在政治系統外，只能感到絕望。