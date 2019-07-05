今將見劉結一　柯文哲：中國不會冒失談統一　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）正在上海訪問的台北市長柯文哲今(5)下午或傍晚將與國台辦主任劉結一見面，中央社來自上海的報導指出，柯文哲上午受訪時仍說，還沒接到通知。若有見面，中國是「看什麼人講什麼話」，不會冒失地和他談統一議題。

報導指出，今為雙城論壇最後一天，柯文哲與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一的會面是此行重要亮點。儘管柯文哲還不鬆口，但國台辦人員已抵達昆山，除籌畫昆山台商與柯文哲座談，還有下午在上海的「柯劉會」。

柯文哲今早接受媒體聯訪，被問到是否已向陸委會報備「柯劉會」時表示，據他所知，劉結一目前人還在北京，自己也沒接到上海方面關於會見的通知，目前就是按原來程序走。

此外，面對陸委會對他所謂雙城論壇是兩岸目前唯一正式溝通平台的質疑，柯文哲說，雙城論壇就是城市交流，沒有涉及簽約。

劉結一昨(4)日在天津表示，已和前中國國民黨主席洪秀柱等人達成推進統一共識。有媒體詢問柯文哲，是否擔心劉結一將在「柯劉會」中談統一與「一國兩制」議題。

柯文哲表示，根據他自己這幾年和中國來往的經驗，中國還是非常嚴謹的，「他們看什麼人講什麼話」，他自己立場相當清楚，中國方面的做法相當嚴謹，不會冒失的。

柯文哲赴上海前曾在桃園國際機場說，台灣過去30年發展的經驗可供中國參考。當被問及是否會當面向劉結一提起時，柯文哲則稱，很多東西不用當面談，網路新聞看來看去都知道。

他表示，台灣還是整個華人、東亞世界最前進的地方，日本表面物質水準高，但多元開放沒有台灣這樣好。台灣民主政治的發展是跌跌撞撞，但畢竟30年走來還是成功的，過去的成就大家都可以參考。

柯文哲今上午將赴昆山和台商座談，由於時間接近總統大選，不免讓人有政治聯想。對此他說，台商最多聚集在昆山，此行主要是研究連結「北台灣」與「長三角」的經貿活動，「不要什麼都想到投票」。

《聯合》稍早報導，台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇，今（5)日是最後一天行程，柯文哲上午被問及是否與國台辦主任劉結一會面時表示，如果接到通知，會按照程序向陸委會報備。

陸委會副主委邱垂正表示，台北市政府上午已通知陸委會，將會送出行程變更申請；內政部聯審會收到申請後，陸委會將給予最大協助，完備程序。

至於若柯文哲在未申請的情況下仍與劉結一會面，政府如何處置，邱垂正說，「北市府是否故意違反注意事項，會尊重內政部聯審會的審議。」