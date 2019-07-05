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星宇航空取得13條航線　最快12月銷售機票

星宇航空初期營運將以泰國、越南、日本等熱門航線為主

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By 生活組, 台灣英文新聞
2019/07/05 15:05

圖/星宇航空官方臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮空服員罷工進入第16天，仍處僵局。師出同門、由前長榮董事長張國煒所創辦的星宇航空，則預計在明年(2020年)1月底開航。

綜合風傳媒與鉅亨網5日報導，星宇航空初期營運將以泰國、越南、日本等國人旅遊經商熱門航線為主；除以桃園航空城為主要基地，台中航線也是初期營運重點。

星宇目前取得的航權包括日本8條定期航線，其中有桃園—沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田等8條航線，另外還有泰國3條航線，分別是桃園—曼谷、清邁、普吉島。

此外星宇也取得了台中飛成田、大阪兩條定期包機航線，總計13條航線，都已獲得交通部核准。

另一方面，星宇日前也提出由桃園、台中飛往越南多處城市間定期航線的申請，交通部也正在審核當中。

星宇航空自去年(2018年)5月由長榮航空前董事長張國煒成立，目前有3架飛機。去年星宇開始積極對外招募人才，目前員工超過500人。

星宇航空公關長聶國維說，根據規劃，首架A321neo今年(2019年) 10月將由董事長張國煒開回台灣，第2架及第3架交機時間是今年12月及明年(2020年)1月，預計明年1月首航。

他表示，目前東南亞及澳門都是考慮的點，最快12月開始對外銷售機票。
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