香港特首林鄭約學生會閉門會晤　科大學生會「立即拒絕」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港科技大學昨（4）日下午發布聲明，指拒絕香港特首林鄭月娥透過校方高層傳達的閉門會晤邀約。今（5）早，香港多所大學學生會共同召開記者會，開出與特首會晤的兩大條件。

昨日下午，香港科大學生會發布聲明，指校方高層主動聯絡學生會，稱特首辦邀請學生會代表閉門會晤，遭科大學生會「立即拒絕」。另外，香港中文大學學生會也向媒體表示，收到校方高層知悉政府有意與學生進行會議，但由於未有詳細會議形式及地點等細節，中大學生會並未回覆該邀請。

科大學生會質疑，政府只約見兩所大學的學生會閉門會談，是否是為達到分化學生會的目的，且若政府有誠意「應該攤出來講」，質疑政府是否只是為了公關需要。

特首辦隨後稱會面目的是要深入聆聽、坦誠交流，故希望以小範圍、閉門形式進行，望科大學生會再作考慮。

今早，中大、香港大學、科大、浸會大學、香港理工大學、香港城市大學，共六校學生會共同召開記者會。

港大學生會署任外務副會長彭家浩先批評政府，「事態發展到這個地步，才邀請年輕人對話」；而且政府聲稱想聆聽不同背景年輕人的意見，卻選擇性會面學生會代表；最後指政府一邊說要對話、一邊「大搜捕」，甚至連未成年者也逮捕，懷疑政府誠意。

彭並代表學生聯會，提出對話的兩大先決條件。第一，政府承諾對6月9日至7月1日，參與反對逃犯條例修訂集會的所有示威者，永遠不予追究；第二，政府對話應公開透明，要求傳媒及學界代表都得在場。