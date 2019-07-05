領務局吉祥物「波鴿」滿三歲　LINE貼圖限時免費下載

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）外交部領事事務局推出吉祥物「魔法波鴿」的LINE貼圖，民眾只要在7月28日前加入領務局LINE官方帳號好友，便能免費下載波鴿貼圖。外交部表示，自6月28日上架以來，波鴿貼圖至今已累積60萬下載人次。

外交部表示，為了感謝民眾對領務局LINE官方帳號的支持，也希望讓更多的民眾認識這個自2016年誕生的領務局吉祥物「波鴿」，領務局特別推出「魔法波鴿的喜怒哀樂」貼圖限時免費下載活動，無論是舊友或新知，只要加入領務局LINE官方帳號好友，在7月28日前都能免費下載「魔法波鴿」的16個心情貼圖，希望讓民眾在使用貼圖時都能會心一笑，抒發各種心情。

此外，領務局也在LINE官方帳號上同步辦理「波鴿人氣貼圖票選加碼抽機票活動」，獎項包含釜山航空提供的台北往返大邱經濟艙來回機票乙張，以及中華航空提供的台灣往返東南亞或東北亞不限航點經濟艙機票乙張。

外交部指出，民眾只要在領務局LINE官方帳號的「貼圖活動」專區完成貼圖票選，即可以參與機票抽獎，活動將在7月8日截止，得獎名單會在7月9日公開抽出，並透過領務局LINE官方帳號通知得獎者。

外交部表示，領務局因應國人高度使用LINE通訊軟體的情形，在2015年5月成立LINE官方帳號（ID:@boca.tw），利用這個平台即時發送世界各國的旅遊警示，並且提供各類旅外安全資訊，截至目前為止，已經突破164萬好友人數，是中央政府機關創設的LINE官方帳號中，好友人數最高的帳號之一。