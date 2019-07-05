107年九合一選舉投票日亂象 監察院糾正中選會

去年11月九合一選舉投票日發生「邊投票邊開票」亂象，監察委員張武修今天表示，中選會未詳慮公投成案門檻降低，可能大幅增加選務並造成投票亂象，有重大違失因此糾正通過。

民國107年11月24日九合一選舉投票日，因併公投作業過程混亂，導致全台投開票所大排長龍，下午4時投票截止後，發生民眾邊排隊邊開票的爭議，時任中央選舉委員會主委陳英鈐請辭獲准；監察院因此立案調查，經監委張武修、楊芳玲調查後，昨天提案糾正通過，並在上午召開記者會說明。

張武修表示，中選會忽略公民投票法修正施行後，已大幅降低連署成案門檻、全國性公投大幅增加可能性，輕率選務工作，讓投票時間維持上午8時至下午4時，導致當天未能有效分散投票人潮，造成「邊投票、邊開票」狀況，使全國近4成投開票所未在截止時間結束，也發生「開票到隔日凌晨」狀況。

張武修統計，全台共1萬5886個投開票所，下午4時截止後仍在投票共有6191個投開票所、占38.97%；準時結束有9695個投開票所、占61.03%。他進一步指出，台北市共有1563個投開票所，僅260個在截止時間結束、僅占16.63%；新竹縣共404個投開票所、僅占14.36%。

其餘選務缺失部分，也包括「未依規定發給公投票」、「選務人員提供簽字筆蓋給民眾圈蓋公投票」、「山地原住民選票誤發為平地原住民選票」、「民眾攜帶的公投小抄留在票所」、「候選人得票數錯置」等。

張武修指出，事後約談陳英鈐及現任中選會副主委陳朝建，對於發生投票壅塞的應變措施，中選會均無法明確回答，也沒有預期會發生這麼嚴重事情。

張武修最後表示，中選會目前仍以人工方式辦理公民投票的開票作業、耗時費力，基於鄰近國家已有機器（電子）開票做法，中選會應考量以電子方式開票，以提升公投開票效率、減輕選務工作壓力。