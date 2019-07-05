長榮罷工空服員凌晨5點半啟程　從南崁苦行27公里 到總統府求尊嚴

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 長榮空服員罷工今(5)日進入第16天，今凌晨5點半在南崁罷工棚召開完記者會後，空服員展開全程27公里的「長榮航橫行、空服員苦行」的陳情之旅，在5點50分左右啟程前往總統府向總統蔡英文爭取尊嚴，請她出來主持公道，預計將在下午3點半抵達。

《聯合》5日報導，就在空服員啟程後不久，天空便開始飄起毛毛細雨。

罷工空服員為因應「長榮航橫行、空服員苦行」行動，昨(4)日製作一個象徵長榮航空霸道橫行的「大螃蟹」道具，也由參與苦行空服員帶上，一路徒步走向台北凱道的總統府。

今晨5點半記者會由桃園空服員職業工會代表林昱嘉發言，她表示，雖然在凱道晚會中曾舉行「一人一信寫信給小英總統」的活動，但她們覺得以走路步行至總統府遞送陳情書，行動更為具體，她說瞭解總統非常忙碌，並不會要求總統馬上要做出回應，只希望能聽到她們的聲音。

至於第三次協商日期是否已和長榮商討，林昱嘉表示，政府一直居中協調，但長榮航空並未提出下一次願意正式協商的時間。

據悉參與苦行的空服員約30名，其餘有親友、其他友會人士，總計約40、50名，工會方面為因應中暑、體力不支等狀況，也規劃物資車，車上備有食物、水等急救用品，且休息站有4個以上，以確保參加苦行的所有人員安全無虞。

中央社報導，苦行路線全長約27公里，會員從南崁罷工棚出發後，經桃園市的新南路、春日路、三民路、長壽路、萬壽路，接新北市的中正路、大漢橋、民生路、萬板路、萬板大橋，再到台北市的艋舺大道、中華路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路，最終抵達總統府所在的凱達格蘭大道。

此外《聯合》4日報導，長榮為協助「想回家」復飛的罷工組員回到工作崗位，昨(3)日起在距離南崁長榮航空總部、罷工棚約100多公尺距離的長榮海運大樓，成立「想回家中心」，開始運作，3日和4日已協助4、5名罷工空服員。