私校壓榨印尼生還狡辯 教育部點名批評

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）位於彰化縣的建國科技大學日前遭踢爆壓榨印尼外籍生，不僅讓學生每週工讀時數高達48至54小時，並克扣薪資，遭教育部點名批評後更大聲喊冤。教育部調查後認定確有其事，將扣減其相關補助經費，並要求校方立即追回學生被不當扣繳的費用。

建國科大昨（04）日發佈新聞稿道歉，表示「內部查察後，痛心發現確有其事，已協助學生取回被仲介所扣證件，並確認學生不當被扣工讀薪資已悉數還款學生」，並將撤換副校長、國際長。

建國科大日前遭校內印尼學生控訴，護照與居留證遭到工讀的中介公司扣留，並且被迫超時工作。然而建國科大副校長卻大聲喊冤，表示不知道學生嚴重超時工作。

教育部介入調查逐一詢問校內19名印尼學生後發現，印尼學生每週工讀時數高達48至54小時，卻被校方要求對外僅得宣稱每週工作20小時，若不從則將被送回印尼。學生工讀的廠商是學校介紹的，廠商下午以交通車將學生借走，夜間才送回。

人力仲介扣留學生居留證與護照，根據學生工作薪資發放明細表顯示，學生每月被工讀仲介公司扣取高額不當款項高達1萬5千元，包括儲蓄學費、學校住宿費、便當費及服務費。

教育部對於建國科技大學所涉重大行政缺失，除勒令其限期改善外，並除原已懲處該校自108學年度起不得招收境外學生外，將新增列入專案輔導學校以及扣減相關獎補助經費等懲處措施。

對於回復印尼籍學生權益受損部分，教育部要求建國科技大學承諾立即追回學生被扣繳學費與住宿費、協助學生追討被工讀仲介公司不當扣取費用。

教育部後續也會將所有資料證據移送檢調，進行調查。