香港第四起死諫　遺書「非民選政府不會回應訴求 香港要革命」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）7月3日清晨，28歲麥姓女子於長沙灣住所墜樓身亡，遺書中表明反送中修例立場，是為香港第四起涉反對《逃犯條例》的自殺個案。

死者的親友於今（5）日凌晨向港媒《立場新聞》證實其死訊，死者在自己房間中留下遺書、眼罩、生理鹽水、相機等物品，並在矮桌上放上兩張白紙，其中一張寫著「甚麼也改變不了的無力感令人煎熬」、「對未來完全看不到希望，絕望得令人窒息」等字句。

不是民選的政府是不會回應訴求 香港需要的是革命

另一張白紙上，斗大的字體如是訴求道。

死者的友人表示雖然不希望再有人仿效，但認為死者會希望將遺願傳達給外界聽。

6月15日時，35歲梁姓男子穿著黃色雨衣，於太古廣場鷹架高處懸掛上「反送中No Extradition To China」以及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的標語後，縱身跳下，經搶救不治。



35歲梁姓男子於太古廣場懸掛抗議標語（來源 香港地 Facebook）

29日，21歲盧姓教育大學女生於粉嶺住所大廈墜樓，警方到場後發現樓梯間有死者留下的抗議字句，以死明志，要求全面撤回條例。



21歲盧姓女子於樓梯間留下的抗議字句（來源 香港地 Facebook）

30日，29歲鄔姓女子於中環國際金融中心(IFC)墜樓，死前於Facebook貼文「七一我去不了，其實真的絕望透了。所有的事情也讓我覺得沒有明天…」等表現出絕望的字句。

昨（4）日，有人也在Facebook上發布輕生預告，所幸在近40人及社工等努力奔波尋找下，於中環附近及時找到事主，成功阻止一場悲劇發生。不料，卻仍有憾事早已發生，無法挽回。

有專家指擔憂年青族群相繼仿效，抗爭者的Telegram族群中目前也廣傳著「不要離隊，好嗎？」、「一個都不能少」、「香港需要你」等字句，鼓勵陷入部分低潮的抗爭者莫放棄希望。

七一遊行，立法會清場後，林鄭特首在翌晨4時許發布記者會，被問及三名市民因該條例自殺、是否對得起死者家屬時，林鄭非但未有任何表態或歉意，會後政府更將相關提問從發言紀錄中移除。

香港律師所組成的政論團體「法政匯思」大力譴責林鄭做為特首，竟然對年輕市民相繼輕生漠不關心，反而對大樓的幾塊玻璃表示痛心，認為「特首的持續瀆職遠比大樓遭受的損毀對香港造成更大的傷害。」

麥姓死者的友人亦向媒體表示，真正造成且能阻止年輕人如此絕望的是政府，也呼籲市民不要再講年輕人自己有問題、被人煽惑、接受了通識教育之類的歪理。