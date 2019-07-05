【6.4強震20年最大】 美國慶日南加州天搖地動　幸未傳出重大災情

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全美當地時間4日正在慶祝獨立紀念日也就是國慶日，但4日上午10時33分，南加州與相鄰的內華達州部分地區，發生20年來最強地震，規模達6.4，震央在偏遠的沙漠地帶，大洛杉磯地區也有震感，目前已知有人員受傷和建築毀損情況，所幸並未傳出重大災情。

洛杉磯東郊當地時間4日發生規模6.4地震，震央在莫哈維沙漠（Mojave Desert）附近的克恩縣（Kern County）瑟爾斯谷（Searles Valley），深度約8公里，距離洛杉磯大概273公里。

由於正逢美國國慶日，大洛杉磯地區各城市都在舉辦遊行，許多民眾在庭院烤肉。地震當時感受強烈，所幸沒有傳出重大災情。

美國總統川普在推特發文說：「已充分聽取南加州地震簡報。一切似乎都在控制中。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處辦公室大樓，位在洛杉磯市中心的韓國城，中央社引述經文處人員回報，在辦公室可以感受到強烈晃動，百葉窗搖晃許久，大樓電梯停擺有待檢測。

位在巴沙迪納的玫瑰碗（Rose Bowl）體育場4日晚將舉行煙火晚會，白天已有人潮聚集，據電視台報導，警消人員前往檢查建築物之後，發現一切正常，活動照常舉行。

遊客聚集的加州迪士尼樂園也有輕微震感，社群媒體上有人分享園區室內吊燈晃動的畫面。電視台報導，迪士尼樂園內遊樂設施一度暫停使用，以確保安全。

這次地震不在聖安德里亞斯斷層上，而是位在地廣人稀的沙漠地帶，沒有傳出重大災情，克恩縣消防局收到20多起報案電話，包括房屋失火、建築物損毀與民眾輕微受傷狀況等。

圖/美聯社