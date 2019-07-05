【前事不忘•後事之師】鐵路警察遭刺殉職　內政部將立即採購電擊槍

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰，3日晚間登上台鐵嘉義自強號，處理一名情緒不穩男子，卻遭男子持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，輸血1萬多CC後，昨(4)日上午8時27分宣告不治。

內政部昨晚間指出，將立即採購電擊槍，10月後也會陸續增補警力。警政署長陳家欽指出，目前鐵路警察局編制只有650人，奉行政院核准，10月後會增補260名警力。

中央社報導，李承翰是警專31期第一名畢業，7月12日將過25歲生日。李承翰直屬長官、鐵路警察局高雄分局嘉義派出所長丁勝豐，上午到醫院送李承翰最後一程，與同仁們哭成一團並哽咽說：「承翰，回家了，任務結束了！」派出所同仁則排成一列，行禮致敬說：「學長，一路好走！」

鐵路警察局高雄分局長陳順和受訪表示，李承翰是嘉義市人，台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業，分發到嘉義派出所服務近5年。他平日表現非常優異，不論為民服務、工作績效都很好，常接受分局表揚。

中央社報導，內政部長徐國勇昨(4)日晚針對強化員警執勤安全表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示，「要錢給錢，要人給人」，內政部也已立即進行電擊槍的相關採購作業，採購的電擊槍會經國際認證。

鐵路警察局嘉義分駐所24歲員警李承翰3日晚上在台鐵自強號處理一起補票糾紛(如下圖)，遭一名情緒不穩男子持刀刺傷，4日上午傷重不治。徐國勇與警政署長陳家欽，晚上在內政部召開記者會，說明加強警察裝備事宜。

徐國勇指出，法令上，警械使用條例已規定員警可使用電擊槍，目前已進行相關的採購作業，鐵路警察局也將補充260名的人力，若警政署還有需要，「要人給人」。

他進一步表示，電擊槍在先進國家使用相當頻繁，許多國的警察也有使用電擊槍，警政署採購的電擊槍一定會經過相關國際認證才會使用，最主要使用在捷運、台鐵、高鐵等空間比較狹窄，使用手槍不夠方便迅速的狀況下，讓員警執勤時使用，對於員警處理事件的反應更為迅速。

不過徐國勇也指出，電擊槍因高伏特的特性，恐對裝有心律調節器、心律不整的人造成不良影響，因此過去也多有討論。警政署會多多訓練員警各方面的反應，以及使用電擊槍後的處理，且目前電擊槍跟過去相比，安全係數也更優良，所以決定使用。

陳家欽表示，要求鐵路警察局即日起，無論是在公務勤務或是車站旅運量大時，必須採取雙人勤務，並穿著防彈衣；警力不足的部分，保一、保四、保五總隊每天將支援各一個分隊總共120人，若人力不夠會再增加。目前鐵路警察局編制只有650人，奉行政院核准，10月後會增補260名警力。

陳家欽指出，也要求各縣市警察局、保警總隊在執行公事勤務時，都要提醒員警注意防衛安全，也必須採取雙警執勤，並身著防彈衣。

總統蔡英文昨下午前往嘉義市立殯儀館，慰問因公殉職的李承翰家屬。總統表示，政府會持續檢討，讓警察有更安全的執勤環境。 圖為事發當時 (中央社)

電擊槍示意圖 (中央社檔案照片)