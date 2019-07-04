台北南港老爺行旅 「午安‧晨之美」住房專案

炎炎夏季到來，出遊是必須，炎熱是顧慮！要如何在美好的夏日期間來趟涼爽又輕鬆的旅行呢？南港老爺行旅為旅人量身打造兩大趣暑專案，即日起預訂「午安‧晨之美」住房專案，即可入住旅人客房乙晚並享午間套餐及延遲退房之服務，不分平假日售價為NT$3,850；計畫全家出遊的旅人們，預訂「親鬆一夏」住房專案即享旅人客房乙晚、自助式早餐、不二堂精釀啤酒與軟性飲料二瓶，不分平假日連續住兩晚或一日預訂兩間售價皆為NT$7,320。

今年三月全新開幕的南港老爺行旅，坐落於科技感濃厚的南港軟體園區，建築設計從裡到外皆蘊含著南港故事與歷史脈絡，室內設計更邀請了荷蘭設計團隊Mecanoo規畫179間簡約時尚客房、藝文公共空間、會議室及特色餐廳。一踏入房內即能感受到大膽的北歐配色，地板採黃、灰及木紋之組合，象徵著南港河運歷史中的木板船，乘載著旅人出遊及返家。位於10樓的Soft Kitchen餐廳取自Soft其柔軟、放鬆之意來命名，主廚以義法料理為核心，嚴選在地有機食材入饌，融合地中海飲食文化元素，供給旅人更舒心的餐飲體驗。今年夏天，無須在人擠人中拜訪景點，遠離塵囂，置身於城市一隅，探索旅行的意義，感受藝術與人文結合，夜晚與身旁旅伴乾杯，嚐一口台北的美麗夜景。

即日起至八月底，Soft Kitchen更推出特選夏日啤酒同品項買二送一！誠摯邀請旅人們前來飯店一起舉杯同歡，共享一個清涼的夏季慶典。