台北君悅酒店茶苑　舒芙蕾下午茶套餐

台北君悅酒店二樓茶苑的舒芙蕾（soufflé）下午茶套餐，以「品嚐／玩味」為發想，除為下午茶市場再添新選擇，日前與來自法國的奢華頂級香氛FLORAÏKU馥萊儷聯名合作，更引起消費者熱烈迴響。自即日起至9月30日（一）止，由法籍甜點行政主廚博豊安（Julien Perrinet）與西餐團隊設計攜手合作，將健康養生的牛肝菌與黑芝麻與口感輕盈的舒芙蕾結合，搭配法國諾麗香艾酒海鮮匯、番茄燴豬頰肉或百香果雪冰沙等選擇，將舒芙蕾從點心單品變成鹹甜皆宜的三件式套餐，加上十餘種飲品與現場鋼琴演奏，伴賓客度過愜意午後。（品項或依季節、產量或其他狀況有所調整不另行告知，實際供應狀況請依現場為準。）

餐前點心│來點輕鬆愜意

餐前點心「amuse bouche」 法文的意思是「給嘴巴的娛樂」，是正餐開始前的精緻小點。「羊乳酪煎鮪魚雞豆餅」以夾有雞豆泥的脆餅為底，中間是僅於表面略為煎烤的鮪魚片，最上面則用羊乳酪加以點綴；軟中有脆的豐富層次，讓人印象深刻。「風乾番茄燻茄泥」以切片後風乾的牛番茄為底佐以煙燻茄泥，清爽酸香與煙燻風味在口中交纏，相當開胃。而晶瑩剔透宛若翠玉的綠蘆筍凍，搭配黝黑深遂像是夜空的魚子醬，不僅讓這道「綠蘆筍凍佐魚子醬」呈現藝術品般的精緻，濃郁卻清爽的口感更讓人驚豔。

舒芙蕾│品味悠閒自在

牛肝菌舒芙蕾佐法國諾麗香艾酒海鮮匯：NT$1,180+10%

帕瑪森起司絲與牛肝菌製成綿密且口感輕盈的松露舒芙蕾，搭配撒上特製玄米麵包粉的法國諾麗香艾酒海鮮匯與烤酸奶油水果麵包，不論是單獨品味蓬鬆如雲的舒芙蕾，或與彈牙海鮮一同品嚐，隨心所欲的食用方式，創造不同風味的美好。一旁的有機嫩芽菜柑橘沙拉，可搭配主廚椰子香粉與特製橄欖醬汁，在美好午後創造獨一無二的鹹點午茶體驗。

牛肝菌舒芙蕾佐番茄燴豬頰肉：NT$1,080+10%

而除了海鮮之外，牛肝菌舒芙蕾亦可選擇搭配番茄燴豬頰肉，體驗截然不同不的風味。將番茄與豬頰肉一同燉煮，口感軟嫩卻不失嚼勁，加上番茄怡人的酸香，搭配小洋蔥、紅蘿蔔、烤南瓜與一旁的有機嫩芽菜柑橘沙拉，彷彿是一幅用唇齒欣賞的田園風情畫。

黑芝麻舒芙蕾佐芝麻脆片、百香果雪冰沙與芒果果凍：NT$880+10%

芝麻是國人相當喜愛的食材，廚藝團隊嚴選優質黑芝麻製成製成舒芙蕾，質地細緻而輕盈，如雲朵般蓬鬆的口感在嘴裡化開的一抹濃郁讓人揚起幸福的笑容；一旁的脆片每一口咀嚼都散發白芝麻的香甜，是溫潤純樸的好滋味，搭配百香果雪沙冰與芒果果凍，沁心的酸甜和Q彈口感，是最符合夏日活潑奔放的印記。

餐後小點│總是意猶未盡

尾聲的餐後小點獻上香氣雋永而典雅的「雙重抹茶費南雪」、結合榛果餡與胡桃碎的「胡桃榛果泡芙」，與口感紮實的「迷你無花果司康」三個品項。尺寸小巧精緻，味覺層次豐富，是嘴裡蕩漾的回味無窮，是心裡暈開的意猶未盡。

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