台灣頂級工藝曼谷開展 進軍泰國拓商機

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）繼去年參加泰國商展及文化交流後，國立台灣工藝研究發展中心（NTCRI）對泰國工藝市場需求及消費客群特性有更一進步的了解，今年特別嚴選20家廠商，7月4日至8月31日於曼谷河城藝術古董中心展出，9月2日至10月31日移至駐泰台北經濟文化辦事處展出。

本次將展出35件台灣頂級工藝作品，類別涵蓋金工、藍染、木藝、漆藝、陶藝、石雕等，種類豐富多元。

駐泰童振源大使今（4）日出席曼谷河城藝術古董中心，參加台灣頂級工藝品牌館開幕式，表示每項作品都充分展現台灣工藝匠師的純熟技藝。也希望透過泰國當地店鋪展示，開拓新通路商機。

工藝中心表示，本次是工藝中心首次以台灣頂級工藝品牌館的方式在曼谷河城藝術古董中心及駐泰台北經濟文化辦事處展出。結合電商網路平台pinkoi，運用O2O（Online To Offline線上到線下）行銷方式，結合實體店鋪及電商平台，讓台灣工藝精品可以無縫接軌進軍泰國市場。

參展廠商共20家，包括以「神之時尚」設計觀點，作品將傳統神明帽轉變成時尚工藝的「天冠銀帽」。致力推崇藍染藝術融入生活，開發天然染色產品的「自然色工坊」。同時將皮革與木作工藝融合，研發出將皮革手工縫至木材的獨特技法的「柴屋」。從傳統工業製造大廠延伸至文創，利用廢棄鋼鐵創造各式雕鑄作品的「谷同金」。在傳統漆藝中，融入現代材料及技術，讓漆藝走出傳統的桎梏的「鐵山漆坊」。於台灣文博會榮獲Next新銳設計品牌的享向設計。

融合傳統文化與創新元素，製作藍染用品的「太平藍」。擅長以陶瓷形塑富自然及人文底蘊的日常生活器物的「雙鴻」。專攻銀飾金工、琉璃工藝創作的「雲語」。採用台灣在地砂岩石製作而成的「父與子石雕藝術茶盤」。使用大自然漆樹採割下的樹液- 生漆（Urushi）來塗裝作品的「日初漆藝」。以金屬結合傳統纏花的優美，與纏花相互呼應創作出獨特風格的飾品的「Mrs. U」。堅持以手工捏製，讓每件器皿各自擁有獨特的生命感「魂生製器」。以無毒的天然礦石釉色，透過近百種高溫燒製，創作無毒黃金天目碗系列作品的「鹿港窯」。以跨領域、跨媒材作為產品核心、設計為媒介，提供使用者新的方式與物件產生對話的「生物室」。

再現天目茶碗燒製技術的「微宇天目」。以天目釉及窯變結晶釉的生活日用瓷及陳列性藝術陶瓷的「大立窯」。期投入天然染色與編織研究，推動染織綠工藝發展的「天染工坊」。採用大雅區特有之紅土與小麥桿灰製釉，再銘刻麥穗圖紋燒製成陶器的「趙家窯」。將陶瓷藝術融入實用設計的「安達窯」。