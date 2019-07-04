政治檔案條例三讀　促轉會：陳文成血案儘速解密

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立院今（4）日三讀通過政治檔案條例，促轉會表示，將優先推動陳文成案解密，盼釐清其遇害真相。

中央社報導，此一條例通過後，國安局列為永久保密之檔案，將須經由國家安全會議同意方得以永久保密。促轉會提到，此案通過有助還原歷史真相，是台灣推動轉型正義的里程碑。

根據促轉會，政治檔案條例與其會業務相關之條文包括檔案徵集、解密、保障當事人附卷權、揭露壓迫體制資訊等。促轉會指出，將與國安局會商，檢視陳文成機密檔案，約訪重要關係人，期能釐清其遇害真相。

美麗島事件當事人、總統府祕書長陳菊晚間在臉書發文，強調時間或可癒合傷口，但唯有「真相才能弭平傷痕」。她提到，昨（3）日是陳文成博士被發現陳屍台大校園38週年。38年來，陳文成的親友，始終被蒙在鼓裡，無法得知親人為何被捕、失蹤、甚至喪命。她感嘆，許多白色恐佈時期受迫害者，也是如此。

陳菊認為，政治檔案條例通過，將使政府能彙整因威權時代黨國不分而散落各處、被列為機密的政治檔案，拼湊出當時不公不義壓迫之真相。

中央社報導，條例規定機關完成政治檔案清查後，6個月內須完成解降密，陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸批評，此一期限太冗長，應於1個月內完成陳文成案解密。報導引述楊黃美幸說法，1980年代三大政治案分別為：1980年林宅血案、1981年陳文成命案，與1984年江南案。38年過去了，陳文成命案究竟是自殺或他殺，仍無真相。

陳文成生於1950年，曾在美國大學任教，長期關心台灣民主運動。他於1981年5月返台，遭警備總部約談，7月3日即被發現陳屍於台大研究生圖書館旁，全身傷痕累累，死因仍舊成謎。