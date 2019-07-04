〈時評〉熱錢流竄 台灣經濟發展新契機

台灣最近掀起一股資金回流潮，據估計，今年將可能達到9,000億元，如何有效誘導資金投入有利國家經濟發展的產業，避免造成新台幣匯率波動，或影響貨幣市場利率，甚至造成不動產異常波動，引發通貨膨脹，都是應慎重考慮的問題。

這一波資金回流潮，歸納應該是幾個因素造成：

（1）中美貿易大戰，台商回流，避免受到美國高関稅的衝擊。

（2）過去在中國境內賺到錢，或從台灣避稅到中國的外逃資金，因擔心中國經濟衰退，影響人民幣匯價，回流台灣。

（3）香港反送中，造成社會動盪，外逃至台灣的資金。

如果我們將這些資金視為熱錢，也不為過，熱錢有一個特性，就是流動性很快。

人有兩隻腳，熱錢有四隻腳，移動的速度絕對是超級快速，一旦他們發現環境不友善，或無利可圖，資金成本過高，這些資金會很快流到其他更有利的環，如新加坡與馬來西亞。

所以台灣必須營造一個對熱錢及社會環境都有利的環境，創造雙贏，才是上上之策。

首先，我們必須考慮，這些資金到台灣，究竟做什麼用途最好？投資5G、AI、I0T、金融科技？投資新創產業、風險性事業，以提升國內生產力，帶動薪資成長？

這是一個理想，說它是夢想也對，畢竟前述產業，技術含量太高，這些熱錢的持有者，究竟有多少人，有這些科技背景，可以發展那麼高層次的未來科技？令人懷疑。

我們的政府，也許不必陳義過高，把熱錢想得太美好。其實任何產業，包括文化、農林、漁、牧、工、商、食品、觀光旅遊、機場、港口，甚至連教育，哪一個產業對台灣不重要？

每一個產業，只要有創意，路線走對，都可能為大家帶來驚奇，有益社會發展。政府不需要曲高和寡，一定要熱錢投資不可能的任務，發展困難重重的科技。那些公務員坐在辦公室，不切實際的想法，不要拿出來，否則只會加快熱錢外移的腳步而已。

政府有太多可以開放民間投資參與的公共建設，如前瞻計畫的捷運B0T、風電廠計畫，甚至連故宮南院，如何起死回生，都可以開放給民間參與。否則由政府主導的投資案，太多成為蚊子舘，浪費國家資源，令人扼腕。

對於熱錢的稅負及行政管理，一定要把握輕税簡政的原則，只要不是違法洗錢、炒股、炒不動產資金，政府都應該平常心看待，視同國內一般資金，儘量協助其投入國內各種產業，包括股市、債市、期貨市場，都值得肯定，以擴大市場規模，充裕市場資金，有助於國家經濟發展。

台灣其實亟需新的創意，新的產業發展，新的商業模式。看看台北市東區越來越多空置的店面，台中、高雄也是一樣，空店面隨處可見，就可以體會，台灣確實需要進行新一代的商業革命，以因應網購世代的崛起，否則城市生命力會逐漸衰退凋零，對國家經濟發展，終非善事。

平常心看待熱錢，因勢利導，提供熱錢投資的商機，避免影響金融及不動產市場的穩定，只要是正常的投資行為，政府不需要太多的干預行為，讓市場正常發揮它的機制。期待這次偶然的熱錢際遇，能為國人帶來不一樣的驚奇，那將是政府最大的成功。