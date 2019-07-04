政治檔案條例三讀通過 拒移交處500萬罰鍰

政治檔案條例今(4)日三讀通過，明定威權統治時期由政府機關、政黨等所保管的檔案，應自施行日起6個月內完成清查，必要時得延長半年；若相關機關拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，可處最高500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

這次政治檔案條例草案的立法，共有行政院函請審議、民進黨立委尤美女及林俊憲、時代力量立委林昶佐所提的4個相關版本。

立法院長蘇嘉全今天上午主持黨團協商，會議一開始便宣布，尤美女、林俊憲及林昶佐撤回他們的提案版本，因此今天討論的版本為國發會檔案局協商建議條文，共有17條。

經2個半小時的討論，朝野立委對於該條例的政治檔案時間軸定義，以及政府機關、政黨等毀損檔案有無刑責等6條條文無共識，院會下午2時表決處理。

經表決後，三讀條文明定，政治檔案條例的主管機關為國發會，此條例是要建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度，並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件的歷史研究與公民的轉型正義教育，公開真相並促成社會和解，辦理政治檔案的徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育。

「政治檔案」是指由政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從民國34年8月15日起到81年11月6日止（促轉條例定義的威權統治時期），與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件；已裁撤機關（構）的檔案也適用。

三讀條文規定，檔案局整理、保存政治檔案，應定期行機密檔案解降密檢討。政治檔案於保密期限屆滿或達成解密條件時，自動解除機密；保密超過30年仍列機密等級者，除非原移轉機關說明有保密的法律依據外，視為解除機密。

政府機關（構）應於條例施行日起6個月內完成政治檔案的清查，必要時得予延長，延長期間不得逾6個月。機密檔案應於機關完成政治檔案清查後6個月內完成解降密檢討，若經檢討後仍列為「永久保密」者，應報請上級機關同意。

此外，政黨、附隨組織及黨營機構持有的政治檔案，其審定及指定移歸國家檔案相關事宜，在促轉會依法解散後，由主管機關辦理，有關審定事項得邀集學者專家及社會公正人士為之。

關於解密部分，條文中也規定，政府機關（構）管有政治檔案，於移轉為國家檔案前，應辦理機密檔案解降密檢討等事項；關於解降密的檢討，若屬保密逾30年且無法律依據者，應予解密，並不得基於為了要隱瞞違法行政疏失等目的來規避解密。

而在爭議處理機制上，三讀條文明定，開放政治檔案如涉及爭議事項，得由檔案局邀集相關機關（構）、團體代表、學者專家及社會公正人士審議。

另外，三讀條文規定，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。未遂犯罰之。