前港特首董建華任內推通識教育　反賴通識教育害青年「出問題」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）前香港特首董建華於昨（3）日向香港媒體表示，其任內推動的通識教育，害年青族群思想「出問題」，變得太激進，才導致七一遊行佔領立法會的局面，並形容香港通識教育「失敗」。

對此，許多教育界人士不以為然。教育界議員葉建源，批評董建華這番言論是在找「代罪羔羊」，忽略現時社會問題乃源自民眾對於施政的不滿，且「社會每個年齡都沸騰了」，為何要專挑年青族群開刀，更質問「點解咁驚（怎麼那麼怕）青年認識社會問題？」

葉建源補充，通識教育可以讓學生對社會問題的認識更加深入，行動前也才會更加慎重、瞻前顧後，而不是反而令學生變得激進。他並反問，老師為什麼不該教學生時事？

董建華另外在毫無可信證據之下，謬稱部分示威者衝擊立法會的手法專業，不像是學生所為，並呼籲警察一定要追究出幕後首腦。但媒體追問幕後是什麼人，董卻馬上改口說自己不知道，自己沒有相關情報。

有網友諷刺，有那麼專業的幕後勢力，示威者還不要一套跟「速龍小隊」一樣的裝備來穿？還需要乖乖給警察打？

香港眾志秘書長黃之鋒則批評，董建華的言論分明是「屙屎唔出賴地硬」（廣東話俗諺，意近台語的「不會駛船嫌溪彎」），無法挽回民眾對政府施政的信心，就推卸責任賴給教育、賴給所謂的幕後主謀。

通識教育是香港中學的必修科目之一，授課內容近似台灣的社會科，含蓋內容廣泛，包括社會議題、青少年心理、全球化議題、政治、教育、宗教等。