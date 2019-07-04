新北好筍健康美味 周末來希望廣場找筍趣

目前正值新北健康三寶綠竹筍產季，為推廣新北好筍， 新北市府與產區農會將在本周末(7月6-7日)在臺北市希望廣場 辦理展售會，各產區筍王大集合，展售最優質的當日現採綠竹筍， 並以產地價回饋消費者，現場還有綠竹筍美食品嚐、表演活動、竹玩 DIY，讓大家在炎炎夏日感受新北健康三寶綠竹筍的清涼魅力!

農業局長李玟表示，「新北健康三寶」首波主角「綠竹筍」 主要產季為6-9月，現在正是品嚐綠竹筍的最佳時節。新北健康三 寶-綠竹筍種植面積約2,328公頃，產量1萬2,757公噸， 年產值將近17億元，是新北市重要的綠金產業。 新北綠竹筍的品質深受各界肯定，在田間管理幾乎不使用農藥、 化肥，農業局及農會輔導筍農取得產銷履歷甚至有機的驗證， 選擇新北綠竹筍絕對安全有保障。為了把天然、健康、 清涼的新北市綠竹筍介紹給更多的消費朋友， 市府特別選在臺北市希望廣場，結合各產區農會辦理展售會， 讓大家可以選購產地現採直銷的綠竹筍，感受最健康、 新鮮的甘甜美味！

農業局表示，周末兩天的展售會，每天都有產區直送的「尚青」 的現採綠竹筍，每天10點開始販售，價格與產地市場售價相同。現 場也有綠竹筍美食及筍冰品嚐、竹玩DIY、有獎徵答、表演活動， 7日下午還會舉辦今年新北筍王爭霸戰的的頒獎典禮，十分熱鬧，活 動到週日（7日）晚間六點結束，週末假期，大家不妨到希望廣場（ 臺北市林森北路及北平東路交叉口）走走，感受新北健康三寶綠竹筍 的清涼魅力！

除了周末的展售會外，農業局也與各產區農會合作， 推出適合親子共遊的「田間廚房-採筍一日遊」， 讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣，還能在田間自己做美味的料理， 並且順遊周邊不同的景點，遊程共計有八里、石碇、五股、平溪、 深坑和鶯歌等6條路線共7個梯次，原價1500元，優惠價800 元(含交通)，已開始受理報名，報名網址：https:// bao-ming.com/eb/www/activity_ content.php?activitysn=3927， 或電洽(02)2311-2958。

另為了推廣綠竹筍美食料理，農業局也與各產區商圈餐廳合作， 民眾只要到各產區22家的指定餐廳消費綠竹筍料理滿1千元， 就可享有1百元的折扣優惠，店家資訊可上http:// ntpc-bambooshoot.com.tw/ archives/1389查詢。