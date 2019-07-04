台北富邦銀行全方位守護客戶個資 獲頒BS 10012：2017個資國際認證

照片來源：富邦金控
台北富邦銀行保護客戶個人資料再度獲肯定，繼今年以台灣首創的自動個資去識別化系統機制，榮獲《The Asset Asian Awards》最佳創新資安獎、《數位時代》最佳管理創新獎後，3日取得公正獨立第三方之國際標準認證機構 BSI（British Standards Institution，英國標準協會）「BS 10012：2017個人資訊管理系統(Personal Information Management Syste m, PIMS)」證書，由BSI東北亞區蒲樹盛總經理頒授證書，北富銀程耀輝總經理代表授證，彰顯北富銀以客戶為重，不斷自我要求，持續強化及提升客戶的個人資料保護管理機制，符合國際嚴格的標準規範。
北富銀總經理程耀輝表示，數位浪潮推進金融服務走向生活化，北富銀以「金融即生活、生活即金融」理念，創新金融服務，提供客戶更即時、便利的數位服務體驗，然而只有技術的精進還不夠，客戶的個人資料保護管理機制需順應時勢持續升級，追求更完善、零漏洞的個資守護網，才能讓客戶安心使用新的數位服務，享受金融數位化帶來的美好。
「BS 10012：2017個人資訊管理系統」認證的標準係依據「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）所發布的新版架構，「歐盟通用資料保護規則」於2018年5月25日生效並全面施行，相對舊版，新版的規範更加嚴謹。北富銀此次取得新版認證，顯示在信用卡業務、台幣存匯業務、開戶印鑑卡資料維護及保險商品服務等，對客戶的個人資料有周全的防護，並即時協助客戶解決問題，降低財務風險。
一直以來，北富銀即高度重視資訊安全品質及客戶個人資料保護，繼取得「BS 10012: 2009個人資訊管理系統」國際認證後，今年再獲得「BS 10012：2017個人資訊管理系統」認證，未來將順應新法令頒布、科技發展等新趨勢，與時俱進，保持與國際最新標準的接軌，將個人資料保護意識與觀念深植於企業運作的每個環節，善盡保護客戶個人資料之責，以期提供客戶更高品質、更安全、更具信賴的金融服務。