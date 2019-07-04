台北富邦銀行全方位守護客戶個資 獲頒BS 10012：2017個資國際認證

台北富邦銀行保護客戶個人資料再度獲肯定， 繼今年以台灣首創的自動個資去識別化系統機制，榮獲《The Asset Asian Awards》最佳創新資安獎、《數位時代》最佳管理創新獎後， 3日取得公正獨立第三方之國際標準認證機構 BSI（British Standards Institution，英國標準協會）「BS 10012：2017個人資訊管理系統(Personal Information Management Syste m, PIMS)」證書，由BSI東北亞區蒲樹盛總經理頒授證書， 北富銀程耀輝總經理代表授證，彰顯北富銀以客戶為重， 不斷自我要求，持續強化及提升客戶的個人資料保護管理機制， 符合國際嚴格的標準規範。

北富銀總經理程耀輝表示，數位浪潮推進金融服務走向生活化， 北富銀以「金融即生活、生活即金融」理念，創新金融服務， 提供客戶更即時、便利的數位服務體驗， 然而只有技術的精進還不夠， 客戶的個人資料保護管理機制需順應時勢持續升級，追求更完善、 零漏洞的個資守護網，才能讓客戶安心使用新的數位服務， 享受金融數位化帶來的美好。

「BS 10012：2017個人資訊管理系統」認證的標準係依據「 歐盟通用資料保護規則」（GDPR）所發布的新版架構，「 歐盟通用資料保護規則」於2018年5月25日生效並全面施行， 相對舊版，新版的規範更加嚴謹。北富銀此次取得新版認證， 顯示在信用卡業務、台幣存匯業務、 開戶印鑑卡資料維護及保險商品服務等， 對客戶的個人資料有周全的防護，並即時協助客戶解決問題， 降低財務風險。

一直以來，北富銀即高度重視資訊安全品質及客戶個人資料保護， 繼取得「BS 10012: 2009個人資訊管理系統」國際認證後，今年再獲得「BS 10012：2017個人資訊管理系統」認證， 未來將順應新法令頒布、科技發展等新趨勢，與時俱進， 保持與國際最新標準的接軌， 將個人資料保護意識與觀念深植於企業運作的每個環節， 善盡保護客戶個人資料之責，以期提供客戶更高品質、更安全、 更具信賴的金融服務。