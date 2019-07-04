錯誤洗髮惹禍根　醫師點名三大常見NG洗頭行為

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今年入夏後溫度屢創新高，在高溫潮濕的環境下，頭皮的「油、臭、屑、癢、痘」五大問題，成為許多民眾共同的困擾。皮膚科醫師指出，夏季氣候濕熱，加上許多民眾存在三大錯誤清潔觀念 :「徹底滅菌、強力清潔、看重頭髮養護而疏於頭皮照顧」的迷思，也會讓頭皮問題加劇。

高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎醫師提醒，夏季高溫高濕的環境下，溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，過度分泌的皮脂成為皮屑芽孢菌的營養來源，汗水則會改變肌膚的pH值，兩大因素導致菌種異常增生。

皮屑芽孢菌造成的皮脂酸化不但會產生臭味，更會釋放出造成頭皮發炎紅癢的發炎物質、引發角質異常代謝。除了惱人的頭皮屑，脆弱受損的頭皮也容易因外界細菌或刺激物質的入侵，導致毛囊炎、落髮等問題。

其中，經常流汗又無法立即清洗的戶外運動族、流汗又大量使用髮膠髮油等造型品的業務族，以及長時間配戴安全帽頭皮處於悶熱環境的機車族，都是醫生眼中夏季頭皮問題高危險族群。

因此吳青穎醫師特別提出三大常見錯誤洗頭行為，快來看看你中了幾項。

NG1：「徹底滅菌」破壞頭皮菌叢生態平衡 頭皮自癒系統恐失靈

吳青穎醫師提醒，頭皮上的共生菌能夠與皮膚內的免疫系統進行交互作用，在正常狀態下，有助於保護人體免受感染，但在過度出油、頭皮菌叢生態失衡的時候，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。

使用抗菌藥皂洗頭雖然短期可解決皮屑芽孢菌過度增生的問題，但畢竟皂鹼屬於鹼性較強的成分，無法真正創造適合頭皮菌叢生態平衡的pH5.5弱酸皮脂環境。且長期依賴抗菌產品，也可能會因抗藥性導致效果遞減。

NG2：「強力清潔」惹禍端 皂鹼打亂皮脂分泌平衡

吳青穎醫師表示，皂鹼成分確實可以有效移除頭皮油脂，但過分去除油脂會打亂皮脂正常分泌，造成頭皮刺激，影響皮脂分泌與菌叢生態平衡。醫師建議，越是容易頭皮出油、搔癢的民眾，越應該採用溫和不致敏的洗髮品，確保皮脂膜不被過分清潔，同時也應該減少複雜成分對頭皮的刺激。

NG3：「看重頭髮養護而疏於頭皮照顧」 落髮問題找上門

多數民眾選擇髮品時，會以護髮、香味為優先考量。吳青穎醫師強調，毛囊是頭髮代謝的源頭，也是頭髮生長發育的源頭，因此頭皮的照護，是確保美麗秀髮的第一步。

而皮膚保養上經常強調的pH5.5弱酸性，也是扮演鞏固頭皮健康，穩定皮脂分泌、抵禦外界刺激的角色。