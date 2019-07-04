四川宜賓市珙縣發生規模5.6地震　至少6人受傷

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國地震台網速報，今（4）日上午10時17分，四川宜賓市珙縣發生規模5.6地震，成都、重慶、樂山、德陽等多地民眾也感受到明顯搖晃。

該起地震震央位於北緯28.41度、東經104.74度，震源深度僅8.0公里。中國地震台網官方微博「中國地震台網速報」表示，這是6月17日四川長寧縣規模6.0強震後的餘震之一。

6月17日四川宜賓長寧縣深夜11點左右發生6級地震，震源深度16公里，造成至少13人死亡，逾200人受傷，超過1萬間房屋倒塌或損毀，受災人數達10萬人。截至上午11時，已發生255次規模2.0以上餘震，其中規模5.0以上強震已有4次。

據四川省政府官方微博通報，截至中午12時15分，珙縣規模5.6地震已造成6人受傷，道路部分中斷，以及部分電力線路受損，正在搶修中。

媒體報導，有當地民眾向自由亞洲電台（RFA）表示，宜賓過去「幾乎沒有」發生地震，但「所有人都知道是因為開採頁岩氣」，這導致當地陸續發生大大小小的地震。

2月下旬，四川自貢市榮縣兩日內接連發生地震，造成至少2人死亡。當地民眾把震因歸咎中國正蓬勃開展的頁岩氣開採有關，一度群起包圍縣政府，爆發警民衝突。但自從榮縣暫停開採後，民眾宣稱就不怎麼發生地震了。