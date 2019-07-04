「罷免狼師！」首爾大學學生佔領教授研究室

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）首爾大學學生訴求將涉性騷擾案的A教授（化名）罷免，發起學生佔據該教授研究室的活動，將研究室轉變為「學生空間」，以防止A教授復職。

韓民族日報報導，大約10名首爾大學人文學部學生會成員，於2日中午將涉案的A教授的研究室佔領，於門口貼上「這裡是學生空間（학생공간）」、「空屋，敬請自由使用」、「如果校方想讓A教授復職，得先過學生們這關」等標語。學生們表示，將佔據該研究室，直到校方確定將A教授罷免為止。

學生會對於大學的懲戒委員會未有學生代表參與，且學生亦無管道發表意見感到不滿，只能選擇佔領的手段來表達訴求。學生會表示，既然A教授已經承認犯下性騷擾罪行，學校的調查委員會也證實這點，校方應當著手下達A教授的懲處。不過，「校方卻拖拖拉拉的，都過4個月了還沒能處分。」

學生會於是表示，「A教授早該被解職了，既然如此，這間房間（研究室）就是該是空屋。於是，從今日起，這間研究室就改作學生空間利用。」

A教授於2017年涉及對金姓女學生性騷擾，金同學後向首爾中央地檢署以強制猥褻罪告訴該名教授，校方於是先以停職3個月作為處分，但並未免除A教授的職務。「如果照前例看來，再這樣下去，我們擔心A教授會順利復職。」

校方對於此事，僅稱會「繼續與學生們溝通。」